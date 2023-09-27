Замгенпрокурора РФ проконтролирует ситуацию с отсутствием горячей воды в Челябинске

Замгенпрокурора РФ Зайцев требует наладить подачу горячей воды в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Сергей Зайцев держит ситуацию на личном контроле Фото:

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль ситуацию с горячим водоснабжением в Челябинске. Поводом для этого стала публикация URA.RU о жалобах жителей на МУП «ЧКТС». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в некоторых домах ситуация требует немедленного вмешательства.

«Зайцев взял на личный контроль публикацию средств массовой информации об отсутствии горячего водоснабжения в отдельных домах и районах Челябинска. Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры внимательно разобраться с озвученными проблемами и оперативно восстановить нарушенные права граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что сотрудникам поручено провести проверку. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Жители города массово стали жаловаться на отсутствие горячей воды в домах. Где-то ее нет несколько месяцев. В некоторые дома вода не подается из-за постоянных аварий, причина которых — изношенные трубы. Жители жаловались на работу МУП «ЧКТС» мэру города Наталье Котовой. По информации источников, штат компании недоукомплектован и поэтому не справляется с количеством заявок.

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Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль ситуацию с горячим водоснабжением в Челябинске. Поводом для этого стала публикация URA.RU о жалобах жителей на МУП «ЧКТС». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в некоторых домах ситуация требует немедленного вмешательства. «Зайцев взял на личный контроль публикацию средств массовой информации об отсутствии горячего водоснабжения в отдельных домах и районах Челябинска. Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры внимательно разобраться с озвученными проблемами и оперативно восстановить нарушенные права граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что сотрудникам поручено провести проверку. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Жители города массово стали жаловаться на отсутствие горячей воды в домах. Где-то ее нет несколько месяцев. В некоторые дома вода не подается из-за постоянных аварий, причина которых — изношенные трубы. Жители жаловались на работу МУП «ЧКТС» мэру города Наталье Котовой. По информации источников, штат компании недоукомплектован и поэтому не справляется с количеством заявок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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