Замгенпрокурора РФ проконтролирует ситуацию с отсутствием горячей воды в Челябинске

Замгенпрокурора РФ Зайцев требует наладить подачу горячей воды в Челябинске

27 сентября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев держит ситуацию на личном контроле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль ситуацию с горячим водоснабжением в Челябинске. Поводом для этого стала публикация URA.RU о жалобах жителей на МУП «ЧКТС». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в некоторых домах ситуация требует немедленного вмешательства. «Зайцев взял на личный контроль публикацию средств массовой информации об отсутствии горячего водоснабжения в отдельных домах и районах Челябинска. Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры внимательно разобраться с озвученными проблемами и оперативно восстановить нарушенные права граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что сотрудникам поручено провести проверку. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Жители города массово стали жаловаться на отсутствие горячей воды в домах. Где-то ее нет несколько месяцев. В некоторые дома вода не подается из-за постоянных аварий, причина которых — изношенные трубы. Жители жаловались на работу МУП «ЧКТС» мэру города Наталье Котовой. По информации источников, штат компании недоукомплектован и поэтому не справляется с количеством заявок.

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль ситуацию с горячим водоснабжением в Челябинске. Поводом для этого стала публикация URA.RU о жалобах жителей на МУП «ЧКТС». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в некоторых домах ситуация требует немедленного вмешательства. «Зайцев взял на личный контроль публикацию средств массовой информации об отсутствии горячего водоснабжения в отдельных домах и районах Челябинска. Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры внимательно разобраться с озвученными проблемами и оперативно восстановить нарушенные права граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что сотрудникам поручено провести проверку. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Жители города массово стали жаловаться на отсутствие горячей воды в домах. Где-то ее нет несколько месяцев. В некоторые дома вода не подается из-за постоянных аварий, причина которых — изношенные трубы. Жители жаловались на работу МУП «ЧКТС» мэру города Наталье Котовой. По информации источников, штат компании недоукомплектован и поэтому не справляется с количеством заявок.