Замгенпрокурора РФ проконтролирует ситуацию с отсутствием горячей воды в Челябинске

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль ситуацию с горячим водоснабжением в Челябинске. Поводом для этого стала публикация URA.RU о жалобах жителей на МУП «ЧКТС». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в некоторых домах ситуация требует немедленного вмешательства.
«Зайцев взял на личный контроль публикацию средств массовой информации об отсутствии горячего водоснабжения в отдельных домах и районах Челябинска. Дано поручение силами аппарата региональной прокуратуры внимательно разобраться с озвученными проблемами и оперативно восстановить нарушенные права граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве отметили, что сотрудникам поручено провести проверку. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Жители города массово стали жаловаться на отсутствие горячей воды в домах. Где-то ее нет несколько месяцев. В некоторые дома вода не подается из-за постоянных аварий, причина которых — изношенные трубы. Жители жаловались на работу МУП «ЧКТС» мэру города Наталье Котовой. По информации источников, штат компании недоукомплектован и поэтому не справляется с количеством заявок.
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