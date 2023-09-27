В челябинском районе в ДТП погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Фото

27 сентября 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области 27 сентября в результате столкновения с грузовиком погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «ДТП произошло 27 сентября в Сосновском районе на пятом километре автодороги „Сакулово-Муслюмово“. В результате происшествия водитель, управлявшая автомобилем „ВАЗ 2115“, и ее пассажир скончались на месте», — уточнили в пресс-службе. По предварительным данным ведомства, водитель отечественной легковушки 1968 года рождения при закруглении дороги выехала на встречную полосу. И столкнулась с грузовым авто «Хундай» под управлением водителя 1965 года рождения. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства. Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте ДТП Фото: паблик «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/ugibdd_174 Водитель ВАЗа выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовым авто Фото: паблик «Управление Госавтоинспекции Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/ugibdd_174

В Сосновском районе Челябинской области 27 сентября в результате столкновения с грузовиком погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «ДТП произошло 27 сентября в Сосновском районе на пятом километре автодороги „Сакулово-Муслюмово“. В результате происшествия водитель, управлявшая автомобилем „ВАЗ 2115“, и ее пассажир скончались на месте», — уточнили в пресс-службе. По предварительным данным ведомства, водитель отечественной легковушки 1968 года рождения при закруглении дороги выехала на встречную полосу. И столкнулась с грузовым авто «Хундай» под управлением водителя 1965 года рождения. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства.