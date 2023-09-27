В челябинском районе в ДТП погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Фото

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Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия Фото:

В Сосновском районе Челябинской области 27 сентября в результате столкновения с грузовиком погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«ДТП произошло 27 сентября в Сосновском районе на пятом километре автодороги „Сакулово-Муслюмово“. В результате происшествия водитель, управлявшая автомобилем „ВАЗ 2115“, и ее пассажир скончались на месте», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным ведомства, водитель отечественной легковушки 1968 года рождения при закруглении дороги выехала на встречную полосу. И столкнулась с грузовым авто «Хундай» под управлением водителя 1965 года рождения. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства.

Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте ДТП
Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте ДТП
Фото:
Водитель ВАЗа выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовым авто
Водитель ВАЗа выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовым авто
Фото:

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В Сосновском районе Челябинской области 27 сентября в результате столкновения с грузовиком погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «ДТП произошло 27 сентября в Сосновском районе на пятом километре автодороги „Сакулово-Муслюмово“. В результате происшествия водитель, управлявшая автомобилем „ВАЗ 2115“, и ее пассажир скончались на месте», — уточнили в пресс-службе. По предварительным данным ведомства, водитель отечественной легковушки 1968 года рождения при закруглении дороги выехала на встречную полосу. И столкнулась с грузовым авто «Хундай» под управлением водителя 1965 года рождения. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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