Пострадавшие от пожаров жители Сосьвы и Таежного получили десятки млн рублей

Жителям Сосьвы и Таежного, пострадавшим от пожаров, выплатили 65 млн рублей
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Пожары в Сосьве и Таежном были весной (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Жители Сосьвы и Таежного, пострадавшие от лесных пожаров, получили почти 65 млн рублей материальной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Пострадавшим от лесных пожаров жителям Сосьвы и Таежного выплатили почти 65 млн рублей. При этом 43,8 млн поступили из бюджета Свердловской области», — пишет telegram-канал «Свердловский пул».

Остальные 21,2 млн рублей отправили жителям из муниципальных бюджетов, ГУФСИН и «Россети-Урал». 27 сентября пострадавшим от пожаров губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых домов.

Крупные пожары охватили свердловские поселки весной. Из-за этого сотни жителей региона остались без крыши над головой. По поручению Куйвашева им построили новые дома.

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Жители Сосьвы и Таежного, пострадавшие от лесных пожаров, получили почти 65 млн рублей материальной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Пострадавшим от лесных пожаров жителям Сосьвы и Таежного выплатили почти 65 млн рублей. При этом 43,8 млн поступили из бюджета Свердловской области», — пишет telegram-канал «Свердловский пул». Остальные 21,2 млн рублей отправили жителям из муниципальных бюджетов, ГУФСИН и «Россети-Урал». 27 сентября пострадавшим от пожаров губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых домов. Крупные пожары охватили свердловские поселки весной. Из-за этого сотни жителей региона остались без крыши над головой. По поручению Куйвашева им построили новые дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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