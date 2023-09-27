Пострадавшие от пожаров жители Сосьвы и Таежного получили десятки млн рублей

Жители Сосьвы и Таежного, пострадавшие от лесных пожаров, получили почти 65 млн рублей материальной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
«Пострадавшим от лесных пожаров жителям Сосьвы и Таежного выплатили почти 65 млн рублей. При этом 43,8 млн поступили из бюджета Свердловской области», — пишет telegram-канал «Свердловский пул».
Остальные 21,2 млн рублей отправили жителям из муниципальных бюджетов, ГУФСИН и «Россети-Урал». 27 сентября пострадавшим от пожаров губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых домов.
Крупные пожары охватили свердловские поселки весной. Из-за этого сотни жителей региона остались без крыши над головой. По поручению Куйвашева им построили новые дома.
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