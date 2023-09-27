Куйвашев накануне выборов проверил выполнение своего поручения

Свердловский губернатор Куйвашев проверил отстроенную после пожаров Сосьву

Куйвашев проверил ход восстановления территории после пожаров на севере Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 сентября посетил пострадавшую от пожаров Сосьву накануне выборов ее мэра. Глава региона проверил, как выполняются его поручения по восстановлению поселка.

«Куйвашев поехал осмотреть отстроенную Сосьву — результатом остался доволен, вручил ключи новоселам. Считает это достижением кандидата в мэры Евгения Преина, который сейчас руководит Северным управленческим округом. Он проверку губернатора прошел, поэтому получит поддержку на предстоящих выборах», — сообщают источники URA.RU.

В четверг, 28 сентября, пройдет второй этап конкурсе на выбор главы Сосьвинского округа. Кроме ставленника губернатора Преина в список вошли четыре спойлера: соцработник, автомеханик, директор школы, а также глава местного избиркома.

Выборы главы в Сосьве потребовались после того, как проработавший длительное время Геннадий Макаров сложил свои полномочия. Это произошло после разрушительного пожара, который Сосьва пережила 25 апреля. После Макарова обязанности главы исполнял его заместитель Артем Киселев. Но 17 июля и он сложил полномочия. До выборов обязанности главы исполняет Юрий Колесниченко, заведующий орготделом мэрии Сосьвинского округа.