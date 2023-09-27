К судебному спору экс-сотрудников ПГНИУ с вузом подключатся ФСБ и полиция

Суд рассматривает 12 исков бывших сотрудников Пермского государственного университета Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывшие сотрудники Пермского госуниверситета (ПГНИУ) взыскивают с вуза неполученный заработок и компенсационные выплаты. Всего в суд подано 12 исков, все они соединены в одно производство. К судебному спору планируется привлечь ФСБ и полицию, отметил в ходе судебного заседания Леонид Грошев, представляющий интересы ответчика.

«Представляющий интересы ответчика Леонид Грошев с требованиями всех 12 заявителей не согласился. В судебном заседании 27 сентября он рассказал, что ему обещана встреча в ФСБ. Там могут дать заверенные копии документов, имеющие значение для спора. Историей также заинтересовались в полиции», — пояснил «РБК Пермь» Грошев.

По данным СМИ, все истцы ранее занимали в вузе руководящие должности. Среди них Евгения Шалагинова, руководившая отделом кадров и Денис Реминюк, который возглавлял управление кампусом.

По мнению истцов, задолженность перед экс-сотрудниками ПГНИУ могла возникнуть из-за их конфликта с новым ректором университета Игорем Германовым. Речь идет о надбавке за высокую интенсивность труда. Экс-ректор вуза Дмитрий Красильников ввел ее для 51 сотрудника, а Германов — отменил. «Надбавка была выплачена только за январь и февраль 2023 года, с чем истцы не согласны», — поясняет «РБК Пермь».

Ранее также стало известно, что несколько сотрудников классического университета пожаловалась в прокуратуру на задержку зарплат. В ПГНИУ объяснили, что зарплата сотрудникам, заключившим с вузом трудовые договоры в сентябре, будет выплачена до 5 октября.