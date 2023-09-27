Омбудсмен ХМАО заступилась за инвалида, которого лишили нового жилья

После вмешательства Стребковой дело о защите жилищных прав инвалида возобновили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась повторного рассмотрения административного дела в защиту прав инвалида, которого сняли с жилищного учета в Когалыме. Югорчанин изначально претендовал на улучшение жилищных условий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного омбудсмена.

«В адрес уполномоченного обратились граждане из числа инвалидов по слуху, проживающие в городе Когалыме, с жалобой на принятое решение городской администрации о снятии одного из них с жилищного учета и исключения из учетных списков граждан, имеющих право на на предоставление субсидии на улучшение жилищных условий. <…> Гражданин проживал отдельно от своих родителей в однокомнатной квартире, где на каждого приходилось жилой и общей площади менее установленных норм», — прокомментировали в пресс-службе.

Рекомендации Стребковой не были удовлетворены и она обратилась в суд. После отказа судов первой и апелляционной инстанции седьмой кассационный суд отменил принятое решение, направив дело на новое рассмотрение. «Уполномоченный намерена в дальнейшем отстаивать права человека в судебном порядке», — отметили в пресс-службе.

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