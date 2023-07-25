Омбудсмен ХМАО защитила права шахтера из ДНР

Омбудсмен ХМАО Стребкова добилась назначения пенсии шахтеру, прибывшему из ДНР

26 июля 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

После вмешательства Стребковой мужчине назначили пенсию с даты подачи заявления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова защитила пенсионные права жителя Нижневартовска, который прибыл из ДНР. В пресс-службе окружного омбудсмена сообщили, что мужчина пожаловался на отказ в назначении пенсии за 12 лет работы на шахте. «В адрес уполномоченного обратился гражданин, прибывший в Нижневартовск из ДНР, с жалобой на отказ в назначении страховой пенсии по старости. <…> Стаж работы более 12 лет на шахте „Торецкая“ в Донецкой области не включен в страховой стаж по причине нечитабельности оттиска печати в трудовой книжке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного омбудсмена. После вмешательства Стребковой мужчине назначили пенсию с даты подачи заявления о назначении пенсии. Ранее сообщалось, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова помогла оформить пенсии беженцам из Украины. Уполномоченная встретилась с пенсионерами в пункте временного размещения в Нижневартовске. После им были выданы пенсионные удостоверения.

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова защитила пенсионные права жителя Нижневартовска, который прибыл из ДНР. В пресс-службе окружного омбудсмена сообщили, что мужчина пожаловался на отказ в назначении пенсии за 12 лет работы на шахте. «В адрес уполномоченного обратился гражданин, прибывший в Нижневартовск из ДНР, с жалобой на отказ в назначении страховой пенсии по старости. <…> Стаж работы более 12 лет на шахте „Торецкая“ в Донецкой области не включен в страховой стаж по причине нечитабельности оттиска печати в трудовой книжке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного омбудсмена. После вмешательства Стребковой мужчине назначили пенсию с даты подачи заявления о назначении пенсии. Ранее сообщалось, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова помогла оформить пенсии беженцам из Украины. Уполномоченная встретилась с пенсионерами в пункте временного размещения в Нижневартовске. После им были выданы пенсионные удостоверения.