Российские бойцы четыре часа перекидывались гранатами с боевиками ВСУ

27 сентября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Российские военные четыре часа перекидывались гранатами с боевиками ВСУ и одержали победу Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы 88 отдельной мотострелковой бригады четыре часа перекидывались гранатами с опорным пунктом ВСУ. «Бадминтонный поединок» в итоге закончился в пользу россиян — «опорник» разобрала артиллерия. Об этом случае корреспонденту URA.RU рассказали командиры батальона 88 отдельной мотострелковой бригады. «Вышли две наши группы, взяли опорник в клещи и начали работать с двух сторон. Одна группа подползла слева, где была воронка от нашей артиллерии — и они в ней сели, как в окопе. И им пришлось перекидываться гранатами с ВСУшниками. Они кидают свою гранату — наши перехватывают и кидают обратно. Мы кидаем свою гранату — те перехватывают и обратно отправляют», — рассказал заместитель командира батальона Алексей «Замок». Силы в импровизированных «командах» были неравны — против двух российских бойцов (остальные были ранены и эвакуированы) в опорном пункте ВСУ находилось не менее пяти человек. Ранее Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытались прорвать оборону на южном фланге Артемовска. Российские военные силы пресекли все попытки военных сил Украины. Глава ДНР также добавил, что подразделения России улучшили свои позиции на северном фланге Артемовска.

Бойцы 88 отдельной мотострелковой бригады четыре часа перекидывались гранатами с опорным пунктом ВСУ. «Бадминтонный поединок» в итоге закончился в пользу россиян — «опорник» разобрала артиллерия. Об этом случае корреспонденту URA.RU рассказали командиры батальона 88 отдельной мотострелковой бригады. «Вышли две наши группы, взяли опорник в клещи и начали работать с двух сторон. Одна группа подползла слева, где была воронка от нашей артиллерии — и они в ней сели, как в окопе. И им пришлось перекидываться гранатами с ВСУшниками. Они кидают свою гранату — наши перехватывают и кидают обратно. Мы кидаем свою гранату — те перехватывают и обратно отправляют», — рассказал заместитель командира батальона Алексей «Замок». Силы в импровизированных «командах» были неравны — против двух российских бойцов (остальные были ранены и эвакуированы) в опорном пункте ВСУ находилось не менее пяти человек. Ранее Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытались прорвать оборону на южном фланге Артемовска. Российские военные силы пресекли все попытки военных сил Украины. Глава ДНР также добавил, что подразделения России улучшили свои позиции на северном фланге Артемовска.