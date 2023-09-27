Пушилин заявил о попытках ВСУ прорвать оборону возле Артемовска

На южном фланге Артемовска в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Клещеевка российские военные силы пресекли попытки ВСУ прорвать оборону. Часть группировки была уничтожена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Артемовское направление — правый фланг. <…> Противник не добился никакого положительного результата, частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Также он добавил, что подразделения России улучшили свои позиции на северном фланге Артемовска.
Ранее Пушилин заявлял, что военные силы РФ полностью контролируют артемовское направление. Несмотря на хаотичные обстрелы ВСУ, военные силы России удерживают свои позиции.
На южном фланге Артемовска в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Клещеевка российские военные силы пресекли попытки ВСУ прорвать оборону. Часть группировки была уничтожена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Артемовское направление — правый фланг. <…> Противник не добился никакого положительного результата, частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Также он добавил, что подразделения России улучшили свои позиции на северном фланге Артемовска. Ранее Пушилин заявлял, что военные силы РФ полностью контролируют артемовское направление. Несмотря на хаотичные обстрелы ВСУ, военные силы России удерживают свои позиции.