Метеоролог Шувалов заявил о грядущем потеплении, которое бывает раз в 5 лет

28 сентября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

На Урале в начале октября ожидается до 19 градусов тепла, отметил Александр Шувалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Продолжительное потепление до 17-19 градусов ожидается в первых числах октября на Урале. Такое бывает раз в пять-семь лет, заявил в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Сентябрь на Урале, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске будет заканчиваться пасмурной, слякотной осенней погодой. Дожди и не выше 11-13 градусов тепла. Казалось бы все, осень пришла, но по мановению волшебной палочки квазилетняя погода с европейской территории России с первых чисел октября переместится на Урал и юг Западной Сибири. Уже в воскресенье 1 октября 15-17 градусов и солнце выглядывает. 2 октября 19 градусов, 3 октября 17-19 градусов. И так практически всю первую пятидневку октября. Подобного рода начало октября в этом регионе бывает отнюдь не ежегодно. Скорее всего, раз в пять-семь лет», — объяснил Александр Шувалов. При этом, по словам метеоролога, на европейской территории России начинается дождливая осень. «Ровно противоположная картина будет наблюдаться в центре европейской части России, потому что именно 1 октября, как будто отмечая начало этого месяца, произойдет переход к осенней погоде в Москве, Твери, Ярославле, Вологде, Туле, Калуге. Практически во всех центральных областях. Температура понизится достаточно существенно. Если 29—30 сентября она будет почти на рекордном уровне 21-22 градуса, то начиная с 1 октября уже 14-16 градусов. Дожди, конечно, не будут продолжительными, так как это не приходит циклон, а всего лишь атмосферный фронт, но это знаменует переход от квазилетней погоде к осенней. Такая температура 14-16 градусов, каждые два дня с дождями продержится практически всю первую десятидневку октября», — добавил Шувалов. Собеседник агентства подчеркнул, что в Сибири в начале октября ожидаются заморозки. «Идет холодный фронт. В пятницу он затронет Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, где температура резко упадет до дневных 5 градусов тепла, в субботу холодный фронт будет проходить уже через Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Бийск. В ночь на воскресенье, после 13, 14 градусов тепла в первую половину субботы, ожидается 0 градусов, кое-где и минус. Такое резкое похолодание. На два-три дня установится холодная погода с отрицательной аномалией температуры на 2, 4 градуса ниже нормы. Дневные температуры не выше 8-10 градусов и ночные заморозки», — заявил он. По словам метеоролога, подходит к концу на юге страны и бархатный сезон. «Бархатный сезон на юге потихоньку подходит к концу. 1—2 октября на Южном берегу Крыма, а 2 октября на Черноморском побережье Кавказа ожидаются дожди и снижение температуры где-то на 6-8 градусов. Температура воды пока достаточно высокая от 21 до 23 градусов, но к концу первой декада октября она понизится до не совсем удобных значений для купания. И бархатный сезон можно будет считать закрытым», — подытожил Шувалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжительное потепление до 17-19 градусов ожидается в первых числах октября на Урале. Такое бывает раз в пять-семь лет, заявил в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Сентябрь на Урале, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске будет заканчиваться пасмурной, слякотной осенней погодой. Дожди и не выше 11-13 градусов тепла. Казалось бы все, осень пришла, но по мановению волшебной палочки квазилетняя погода с европейской территории России с первых чисел октября переместится на Урал и юг Западной Сибири. Уже в воскресенье 1 октября 15-17 градусов и солнце выглядывает. 2 октября 19 градусов, 3 октября 17-19 градусов. И так практически всю первую пятидневку октября. Подобного рода начало октября в этом регионе бывает отнюдь не ежегодно. Скорее всего, раз в пять-семь лет», — объяснил Александр Шувалов. При этом, по словам метеоролога, на европейской территории России начинается дождливая осень. «Ровно противоположная картина будет наблюдаться в центре европейской части России, потому что именно 1 октября, как будто отмечая начало этого месяца, произойдет переход к осенней погоде в Москве, Твери, Ярославле, Вологде, Туле, Калуге. Практически во всех центральных областях. Температура понизится достаточно существенно. Если 29—30 сентября она будет почти на рекордном уровне 21-22 градуса, то начиная с 1 октября уже 14-16 градусов. Дожди, конечно, не будут продолжительными, так как это не приходит циклон, а всего лишь атмосферный фронт, но это знаменует переход от квазилетней погоде к осенней. Такая температура 14-16 градусов, каждые два дня с дождями продержится практически всю первую десятидневку октября», — добавил Шувалов. Собеседник агентства подчеркнул, что в Сибири в начале октября ожидаются заморозки. «Идет холодный фронт. В пятницу он затронет Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, где температура резко упадет до дневных 5 градусов тепла, в субботу холодный фронт будет проходить уже через Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Бийск. В ночь на воскресенье, после 13, 14 градусов тепла в первую половину субботы, ожидается 0 градусов, кое-где и минус. Такое резкое похолодание. На два-три дня установится холодная погода с отрицательной аномалией температуры на 2, 4 градуса ниже нормы. Дневные температуры не выше 8-10 градусов и ночные заморозки», — заявил он. По словам метеоролога, подходит к концу на юге страны и бархатный сезон. «Бархатный сезон на юге потихоньку подходит к концу. 1—2 октября на Южном берегу Крыма, а 2 октября на Черноморском побережье Кавказа ожидаются дожди и снижение температуры где-то на 6-8 градусов. Температура воды пока достаточно высокая от 21 до 23 градусов, но к концу первой декада октября она понизится до не совсем удобных значений для купания. И бархатный сезон можно будет считать закрытым», — подытожил Шувалов.