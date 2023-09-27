Челябинские власти требуют снять арест с квартир артистов театра

Квартиры были предоставлены артистам двух театров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Управление делами губернатора и правительства, также министерство имущества Челябинской области подали в арбитражный суд региона ходатайства о снятии ареста с 131 квартиры, которые были предоставлены артистам театров драмы и оперы. Арест на квартиры наложен в рамках банкротства Агентства инвестиционного развития (АИР) региона.

«Ходатайства об отмене обеспечительных (предварительных обеспечительных) мер. Заявления пока не приняты к производству», — указано в картотеке дел.

АИР, подведомственный министерству экономического развития региона, признали банкротом в сентябре 2022 года из-за долгов перед налоговиками. Долг на сумму свыше миллиарда рублей скопился, когда регионом руководил Борис Дубровский. Через АИР провели крупную сделку, с которой не оплатили налоги.

В ноябре 2022 года конкурсный управляющий Алексей Пивоваров обратился в арбитраж. Он потребовал взыскать с правительства и минфина региона свыше 1 млрд рублей. Кроме того, Пивоваров подал ходатайство о признании недействительными двух договоров дарения, благодаря которым при Дубровском областные власти предоставили 131 квартиру в микрорайоне «Белый хутор» работникам региональных театров оперы и драмы. Он считает, что жилье надо вернуть АИР, включить в конкурсную массу и продать с торгов для расчета по долгам. По требованию Пивоварова на квартиры был наложен арест.

Арбитражный суд региона отказался забирать квартиры у артистов. Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил это решение в силе, но квартиры еще остаются под арестом. Судебный процесс по банкротству АИР продолжается, конкурсное производство продлено еще на полгода.