Челябинское правительство отстояло права на 131 квартиру для артистов

Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров проиграл апелляцию челябинским чиновникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсному управляющему не удалось восстановить арест 131 квартиры в рамках банкротства Агентства инвестиционного развития (АИР) Челябинской области. Соответствующее решение принял 25 сентября Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд. При экс-губернаторе Борисе Дубровском квартиры передали актерам и сотрудникам театров драмы и оперы, конкурсный управляющий добивался их возвращения в конкурсную массу, чтобы расплатиться по долгам АИР.

«Судебное заседание завершено. Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в документах суда.

Банкротом АИР признали в сентябре 2022 года. В ноябре управляющий Алексей Пивоваров обратился в арбитраж. Помимо взыскания с правительства и минфина региона свыше 1 млрд рублей он требовал признать недействительными два договора дарения, которыми при Дубровском областные власти предоставили 131 квартиру в микрорайоне «Белый хутор» работникам региональных театров оперы и драмы.

Этому предшествовала сделка между АИР и правительственной Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), крупнейшей компанией-застройщиком региона. Квартиры были приняты в государственную собственность Челябинской области по договорам безвозмездной передачи (дарения) в рамках действующего законодательства, пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона. В качестве обеспечения иска суд арестовал квартиры, а правительство это решение опротестовало и добилось снятия ареста. Это решение оспорил в вышестоящей инстанции Пивоваров, но проиграл.