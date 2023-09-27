Свердловский водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Фото

27 сентября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция Свердловской области начала поиски автомобилиста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке городского типа Пышма (Свердловская область) неизвестный автомобилист насмерть сбил 55-летнего мужчину на электровелосипеде и скрылся с места аварии. Госавтоинспекция региона объявила в розыск правонарушителя. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Трагедя произошла 27 сентября около 19.40 часов на улице Ленина поселка городского типа Пышма. Водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину, движущегося на электровелосипеде по правому краю проезжей части в попутном направлении. После наезда водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший 55-летний мужчина был доставлен в Пышминскую ЦРБ, где впоследствии скончался, не приходя в сознание», — сказано в сообщении. Госавтоинспекция Свердловской области разыскивает водителя и очевидцев смертельного ДТП. Сотрудники ОВД приступили к следственным действиям. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке городского типа Пышма (Свердловская область) неизвестный автомобилист насмерть сбил 55-летнего мужчину на электровелосипеде и скрылся с места аварии. Госавтоинспекция региона объявила в розыск правонарушителя. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Трагедя произошла 27 сентября около 19.40 часов на улице Ленина поселка городского типа Пышма. Водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину, движущегося на электровелосипеде по правому краю проезжей части в попутном направлении. После наезда водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший 55-летний мужчина был доставлен в Пышминскую ЦРБ, где впоследствии скончался, не приходя в сознание», — сказано в сообщении. Госавтоинспекция Свердловской области разыскивает водителя и очевидцев смертельного ДТП. Сотрудники ОВД приступили к следственным действиям.