Свердловский водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, происшествие, дтп, авария, велосипед, дорога
Госавтоинспекция Свердловской области начала поиски автомобилиста Фото:

В поселке городского типа Пышма (Свердловская область) неизвестный автомобилист насмерть сбил 55-летнего мужчину на электровелосипеде и скрылся с места аварии. Госавтоинспекция региона объявила в розыск правонарушителя. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Трагедя произошла 27 сентября около 19.40 часов на улице Ленина поселка городского типа Пышма. Водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину, движущегося на электровелосипеде по правому краю проезжей части в попутном направлении. После наезда водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший 55-летний мужчина был доставлен в Пышминскую ЦРБ, где впоследствии скончался, не приходя в сознание», — сказано в сообщении.

Госавтоинспекция Свердловской области разыскивает водителя и очевидцев смертельного ДТП. Сотрудники ОВД приступили к следственным действиям.

Фото:

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В поселке городского типа Пышма (Свердловская область) неизвестный автомобилист насмерть сбил 55-летнего мужчину на электровелосипеде и скрылся с места аварии. Госавтоинспекция региона объявила в розыск правонарушителя. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Трагедя произошла 27 сентября около 19.40 часов на улице Ленина поселка городского типа Пышма. Водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину, движущегося на электровелосипеде по правому краю проезжей части в попутном направлении. После наезда водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший 55-летний мужчина был доставлен в Пышминскую ЦРБ, где впоследствии скончался, не приходя в сознание», — сказано в сообщении. Госавтоинспекция Свердловской области разыскивает водителя и очевидцев смертельного ДТП. Сотрудники ОВД приступили к следственным действиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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