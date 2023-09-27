В Серове (Свердловская область) на улице Конторская сгорели хозяйственные дома. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 20:25 часов поступило сообщение о пожаре в Серове на улице Конторская. На площади 150 квадратных метров сгорели хозяйственные постройки. В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 18 человек личного состава», — сказано в сообщении. Число сгоревших зданий не уточняется.
В течении 27 минут сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. «В 21:10 часов открытое горение ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22:45 часов», — добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.
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