27 сентября 2023

В свердловском городе пожар уничтожил частные дома. Фото

В Серове сгорели хозяйственные дома на площади 150 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, чп, тушение огня, пожарный
В тушении пожара были задействованы 18 сотрудников МЧС Фото:

В Серове (Свердловская область) на улице Конторская сгорели хозяйственные дома. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 20:25 часов поступило сообщение о пожаре в Серове на улице Конторская. На площади 150 квадратных метров сгорели хозяйственные постройки. В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 18 человек личного состава», — сказано в сообщении. Число сгоревших зданий не уточняется.

В течении 27 минут сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. «В 21:10 часов открытое горение ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22:45 часов», — добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото:

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В Серове (Свердловская область) на улице Конторская сгорели хозяйственные дома. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 20:25 часов поступило сообщение о пожаре в Серове на улице Конторская. На площади 150 квадратных метров сгорели хозяйственные постройки. В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 18 человек личного состава», — сказано в сообщении. Число сгоревших зданий не уточняется. В течении 27 минут сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. «В 21:10 часов открытое горение ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22:45 часов», — добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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