В Кургане суд пересмотрит дело о скандальной стройке в центре города

Суд отменил решения об изъятии участка под застройку в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Застройщик «Газинвест» оспорил решение об изъятии у него участка, выданного мэрией Кургана для строительства высотки. Спор между жителями соседних домов, мэрией и бизнесменами должен быть пересмотрен в суде первой инстанции. Информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда.

»[Решения судов] о признании недействительными (ничтожными) договора купли-продажи в отношении земельного участка <…>, находящегося по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 117 «А», прекращении права собственности ООО «Специализированный застройщик «Газинвест» на земельный участок, возложении на него обязанности возвратить участок администрации <…> отменить, гражданское дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — говорится в постановлении суда. Причиной отмены стали нарушения норм права, поэтому дело было решено пересмотреть заново.

Кассационный суд установил, что при определении судьбы скандальной стройки действия бывших владельцев участка были неправильно трактованы. Якобы компании, приобретавшие участок, должны были добросовестно изучить предоставленные им кадастровые планы и выявить возможные нарушения.

Бизнесмены утверждали, что доверяли документам мэрии, и разрешение на строительство было получено после проведения всех необходимых экспертиз. Жильцы соседних домов не были извещены, что часть спорной общественной территории находилась на земле в частной собственности бизнесменов. Также сделку о покупке земли в 2009 году необоснованно отменили из-за ошибочной трактовки сроков давности. Учитывая эти доводы, суд постановил устранить нарушения и пересмотреть дело.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы, писавшие жалобу президенту Путину, добились отмены строительства высотки в своем дворе. Спор, который длился два года, закончился решением об изъятии участка и отмене строительства. Бизнесмен оспорил решение суда.