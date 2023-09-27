«Известия»: для добровольцев СВО придумали новые льготы

28 сентября 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Доходы добровольцев СВО не будут облагать НДФЛ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Доходы добровольцев СВО не будут облагать налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Такой законопроект поддержало правительство РФ, об этом сообщил зампред комитета Госдумы Анатолий Выборный. «Этим законопроектом [НДФЛ] мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур. Тем самым мы укрепим боевой дух защитников Родины, а также гарантируем социальную поддержку их семьям, — пояснил депутат журналистам «Известия». Ранее Госдума приняла законопроект, в котором написано, что дети погибших участников СВО на Украине могут рассчитывать на внеочередном зачисление в детсады, школы и оздоровительные лагеря, передают MK.RU. Также по закону можно списать кредиты погибшим или получившим тяжелую инвалидность участникам СВО с их родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей.

Доходы добровольцев СВО не будут облагать налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Такой законопроект поддержало правительство РФ, об этом сообщил зампред комитета Госдумы Анатолий Выборный. «Этим законопроектом [НДФЛ] мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур. Тем самым мы укрепим боевой дух защитников Родины, а также гарантируем социальную поддержку их семьям, — пояснил депутат журналистам «Известия». Ранее Госдума приняла законопроект, в котором написано, что дети погибших участников СВО на Украине могут рассчитывать на внеочередном зачисление в детсады, школы и оздоровительные лагеря, передают MK.RU. Также по закону можно списать кредиты погибшим или получившим тяжелую инвалидность участникам СВО с их родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей.