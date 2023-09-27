Байден заявил, что не знает, как избежать остановки работы правительства США

Президент США Джо Байден не знает, как предотвратить возможную предстоящую остановку работы правительства («шатдаун»), котороая может произойти уже 1 котября. Об этом сказал Байден в ответ на вопрос о предпринимаемых мерах.
«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — процитировали журналисты Белого дома ответ Байдена на вопрос, можно ли что-то сделать для предотвращения остановки работы правительства. По данным СМИ, это может произойти уже 1 октября.
Для того, чтобы избежать «шатдауна», конгресс должен принять бюджет страны до конца текущего финансового года. Этот срок истекает 1 октября. В данный момент принятию бюджета мешают разногласия между администрацией и конгрессом по направлениям и объемам финансирования.
Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Байдена лично вмешаться в данную ситуацию. До этого Байден отметил, что если «шатдаун» все же произойдет, это затронет всех жителей страны, пишет RT.
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