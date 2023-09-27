27 сентября 2023

Байден заявил, что не знает, как избежать остановки работы правительства США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден заявил, что не знает, как предоствратить остановку работы правительства 1 октября Фото:

Президент США Джо Байден не знает, как предотвратить возможную предстоящую остановку работы правительства («шатдаун»), котороая может произойти уже 1 котября. Об этом сказал Байден в ответ на вопрос о предпринимаемых мерах.

«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — процитировали журналисты Белого дома ответ Байдена на вопрос, можно ли что-то сделать для предотвращения остановки работы правительства. По данным СМИ, это может произойти уже 1 октября.

Для того, чтобы избежать «шатдауна», конгресс должен принять бюджет страны до конца текущего финансового года. Этот срок истекает 1 октября. В данный момент принятию бюджета мешают разногласия между администрацией и конгрессом по направлениям и объемам финансирования.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Байдена лично вмешаться в данную ситуацию. До этого Байден отметил, что если «шатдаун» все же произойдет, это затронет всех жителей страны, пишет RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден не знает, как предотвратить возможную предстоящую остановку работы правительства («шатдаун»), котороая может произойти уже 1 котября. Об этом сказал Байден в ответ на вопрос о предпринимаемых мерах. «Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — процитировали журналисты Белого дома ответ Байдена на вопрос, можно ли что-то сделать для предотвращения остановки работы правительства. По данным СМИ, это может произойти уже 1 октября. Для того, чтобы избежать «шатдауна», конгресс должен принять бюджет страны до конца текущего финансового года. Этот срок истекает 1 октября. В данный момент принятию бюджета мешают разногласия между администрацией и конгрессом по направлениям и объемам финансирования. Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Байдена лично вмешаться в данную ситуацию. До этого Байден отметил, что если «шатдаун» все же произойдет, это затронет всех жителей страны, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...