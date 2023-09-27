Байден заявил, что не знает, как избежать остановки работы правительства США

28 сентября 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что не знает, как предоствратить остановку работы правительства 1 октября Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден не знает, как предотвратить возможную предстоящую остановку работы правительства («шатдаун»), котороая может произойти уже 1 котября. Об этом сказал Байден в ответ на вопрос о предпринимаемых мерах. «Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — процитировали журналисты Белого дома ответ Байдена на вопрос, можно ли что-то сделать для предотвращения остановки работы правительства. По данным СМИ, это может произойти уже 1 октября. Для того, чтобы избежать «шатдауна», конгресс должен принять бюджет страны до конца текущего финансового года. Этот срок истекает 1 октября. В данный момент принятию бюджета мешают разногласия между администрацией и конгрессом по направлениям и объемам финансирования. Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Байдена лично вмешаться в данную ситуацию. До этого Байден отметил, что если «шатдаун» все же произойдет, это затронет всех жителей страны, пишет RT.

Президент США Джо Байден не знает, как предотвратить возможную предстоящую остановку работы правительства («шатдаун»), котороая может произойти уже 1 котября. Об этом сказал Байден в ответ на вопрос о предпринимаемых мерах. «Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — процитировали журналисты Белого дома ответ Байдена на вопрос, можно ли что-то сделать для предотвращения остановки работы правительства. По данным СМИ, это может произойти уже 1 октября. Для того, чтобы избежать «шатдауна», конгресс должен принять бюджет страны до конца текущего финансового года. Этот срок истекает 1 октября. В данный момент принятию бюджета мешают разногласия между администрацией и конгрессом по направлениям и объемам финансирования. Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Байдена лично вмешаться в данную ситуацию. До этого Байден отметил, что если «шатдаун» все же произойдет, это затронет всех жителей страны, пишет RT.