27 сентября 2023

Итальянский бренд одежды OVS решил вернуться в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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OVS планирует вернуться в Россию в ноябре 2023 года Фото:

Ушедшая из России девять лет назад итальянская сеть одежды OVS, вернется обратно в ноябре 2023 года, а именно в московский торговый центр «Vegas Крокус Сити». Об этом сообщил представитель холдинговой компании, владеющей объектом.

«Работающий в сегменте массмаркета одежный бренд OVS, основанный в Италии в 1972 году, откроет первую в РФ точку продаж семейного формата площадью 780 квадратных метров в ноябре 2023 года в торгцентре „Vegas Крокус Сити“» — передает слова представителя российского холдинга «Коммерсант». Девять лет назад бренд покинул Россию из-за турбулентности курса рубля.

В 2023 году запланировано открытие семи магазинов итальянского бренда по всей России. К концу 2025 году у компании в планах открыть порядка 50 точек продаж.

Ранее URA.RU писало, что производитель спортивных товаров Puma вернулся в Россию под названием Amazing Red. Цены на новые товары выросли до 30%.

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Ушедшая из России девять лет назад итальянская сеть одежды OVS, вернется обратно в ноябре 2023 года, а именно в московский торговый центр «Vegas Крокус Сити». Об этом сообщил представитель холдинговой компании, владеющей объектом. «Работающий в сегменте массмаркета одежный бренд OVS, основанный в Италии в 1972 году, откроет первую в РФ точку продаж семейного формата площадью 780 квадратных метров в ноябре 2023 года в торгцентре „Vegas Крокус Сити“» — передает слова представителя российского холдинга «Коммерсант». Девять лет назад бренд покинул Россию из-за турбулентности курса рубля. В 2023 году запланировано открытие семи магазинов итальянского бренда по всей России. К концу 2025 году у компании в планах открыть порядка 50 точек продаж. Ранее URA.RU писало, что производитель спортивных товаров Puma вернулся в Россию под названием Amazing Red. Цены на новые товары выросли до 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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