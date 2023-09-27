Итальянский бренд одежды OVS решил вернуться в Россию

28 сентября 2023 в 03:49 Размер текста - 17 +

OVS планирует вернуться в Россию в ноябре 2023 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Ушедшая из России девять лет назад итальянская сеть одежды OVS, вернется обратно в ноябре 2023 года, а именно в московский торговый центр «Vegas Крокус Сити». Об этом сообщил представитель холдинговой компании, владеющей объектом. «Работающий в сегменте массмаркета одежный бренд OVS, основанный в Италии в 1972 году, откроет первую в РФ точку продаж семейного формата площадью 780 квадратных метров в ноябре 2023 года в торгцентре „Vegas Крокус Сити“» — передает слова представителя российского холдинга « Коммерсант ». Девять лет назад бренд покинул Россию из-за турбулентности курса рубля. В 2023 году запланировано открытие семи магазинов итальянского бренда по всей России. К концу 2025 году у компании в планах открыть порядка 50 точек продаж. Ранее URA.RU писало, что производитель спортивных товаров Puma вернулся в Россию под названием Amazing Red. Цены на новые товары выросли до 30%.

Ушедшая из России девять лет назад итальянская сеть одежды OVS, вернется обратно в ноябре 2023 года, а именно в московский торговый центр «Vegas Крокус Сити». Об этом сообщил представитель холдинговой компании, владеющей объектом. «Работающий в сегменте массмаркета одежный бренд OVS, основанный в Италии в 1972 году, откроет первую в РФ точку продаж семейного формата площадью 780 квадратных метров в ноябре 2023 года в торгцентре „Vegas Крокус Сити“» — передает слова представителя российского холдинга «Коммерсант». Девять лет назад бренд покинул Россию из-за турбулентности курса рубля. В 2023 году запланировано открытие семи магазинов итальянского бренда по всей России. К концу 2025 году у компании в планах открыть порядка 50 точек продаж. Ранее URA.RU писало, что производитель спортивных товаров Puma вернулся в Россию под названием Amazing Red. Цены на новые товары выросли до 30%.