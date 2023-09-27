В Пермском крае вырос оборот розничной торговли

Пермьстат зафиксировал рост оборота розничной торговли в Прикамье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Прикамье за январь—август объем розничной торговли вырос почти на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Информацию об этом опубликовал Пермьстат.

«Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе—августе 2023 года сложился в сумме 462886,4 млн рублей, что составляет 103,8% к соответствующему периоду прошлого года. На 97,7% оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынков», — указано в данных статистики на сайте ведомства.

По статистике, на рынках и ярмарках было продано 2,3% товаров от их общего розничного оборота. Доля непродовольственных товаров в общей рознице составила 50,6%, а пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия — 49,4%.

Ранее Пермь вошла в топ рейтинга крупнейших городов России по развитию индустрии питания. Список возглавила Казань, второе и третье места заняли Воронеж и Пермь. А Петербург оказался лишь на четвертом месте в рейтинге.