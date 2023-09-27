27 сентября 2023

В Пермском крае вырос оборот розничной торговли

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет, продукты питания, очередь на кассе
Пермьстат зафиксировал рост оборота розничной торговли в Прикамье Фото:

В Прикамье за январь—август объем розничной торговли вырос почти на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Информацию об этом опубликовал Пермьстат.

«Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе—августе 2023 года сложился в сумме 462886,4 млн рублей, что составляет 103,8% к соответствующему периоду прошлого года. На 97,7% оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынков», — указано в данных статистики на сайте ведомства.

По статистике, на рынках и ярмарках было продано 2,3% товаров от их общего розничного оборота. Доля непродовольственных товаров в общей рознице составила 50,6%, а пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия — 49,4%.

Ранее Пермь вошла в топ рейтинга крупнейших городов России по развитию индустрии питания. Список возглавила Казань, второе и третье места заняли Воронеж и Пермь. А Петербург оказался лишь на четвертом месте в рейтинге.

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В Прикамье за январь—август объем розничной торговли вырос почти на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Информацию об этом опубликовал Пермьстат. «Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе—августе 2023 года сложился в сумме 462886,4 млн рублей, что составляет 103,8% к соответствующему периоду прошлого года. На 97,7% оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынков», — указано в данных статистики на сайте ведомства. По статистике, на рынках и ярмарках было продано 2,3% товаров от их общего розничного оборота. Доля непродовольственных товаров в общей рознице составила 50,6%, а пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия — 49,4%. Ранее Пермь вошла в топ рейтинга крупнейших городов России по развитию индустрии питания. Список возглавила Казань, второе и третье места заняли Воронеж и Пермь. А Петербург оказался лишь на четвертом месте в рейтинге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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