Курганский завод по производству арматуры в 25 раз снизил убытки

В Курганской области Каргапольский машиностроительный завод в 25 раз снизил убытки. Об этом говорится в финотчете предприятия за 2022 год.
«ООО „Каргапольский машиностроительный завод“ показал убытки за 2021 год: 19 млн 834 тысячи рублей. Чистый убыток по итогам 2022 года: 767 тысяч рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.
Согласно СБИС, увеличилась и выручка завода с 374 млн рублей до 439 млн рублей. Предприятие из Каргаполья производит арматуру и входит в ОАО АК «Корвет».
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос, чтобы выяснить причины успешного снижения убытков и роста выручки на предприятии. Ответ ожидается.
Ранее компания «Ачим Девелопмент» из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которой владеет ПАО «Газпром» и немецкий производитель Wintershall Dea начали судиться с курганским заводом «АК «Корвет» из-за нарушения срока поставки продукции. Сумма исковых требований составляет более 10,5 миллионов рублей.
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