Ямальская компания «Газпрома» требует более 10 млн рублей с предприятия Кургана

Компания «Газпрома» и немецкого инвестора судится с курганским заводом «Корвет»

22 сентября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Компания из Ямала судится с курганским заводом из-за 10,5 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «Ачим Девелопмент» из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которой владеет ПАО «Газпром» и немецкий производитель Wintershall Dea, судится с курганским заводом «АК «Корвет» из-за нарушения срока поставки продукции. Сумма исковых требований составляет более 10,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена сайте арбитражного суда Курганской области. «ООО «Ачим Девелопмент» (г. Новый Уренгой) требует с АО «АК «Корвет» (г. Курган) неустойку в размере 10 531 620 рублей за нарушение срока поставки станций управления фонтанной арматурой», — говорится в картотеке арбитража. Также ямальская компания требует возместить расходы по уплате госпошлины в размере 75 658 рублей. По материалам суда, ответчик не оспаривал факт просрочки, но настаивал на уменьшении размера неустойки из-за моратория, действовавшего в 2022 году. В связи с этим иск был удовлетворен частично и установлена сумма взыскания в размере 684,4 тысячи рублей. Такое решение было принято на основании того, что ответчик предоставил доказательства о необходимости снижения размера неустойки. В частности, судом было отказано во взыскании пени, которые начислялись в период действия моратория. Компания «Ачим Девелопмент» подала жалобу на данное решение в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Следующее заседание назначено на девятое октября 2023 года. Ранее URA.RU писало, что московская фирма «Рот Фронт» судится с курганскими кондитерами. Причина спора — авторские права на «Птичье молоко». Столичная компания требует от предприятия из Кургана более двух млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Ачим Девелопмент» из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которой владеет ПАО «Газпром» и немецкий производитель Wintershall Dea, судится с курганским заводом «АК «Корвет» из-за нарушения срока поставки продукции. Сумма исковых требований составляет более 10,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена сайте арбитражного суда Курганской области. «ООО «Ачим Девелопмент» (г. Новый Уренгой) требует с АО «АК «Корвет» (г. Курган) неустойку в размере 10 531 620 рублей за нарушение срока поставки станций управления фонтанной арматурой», — говорится в картотеке арбитража. Также ямальская компания требует возместить расходы по уплате госпошлины в размере 75 658 рублей. По материалам суда, ответчик не оспаривал факт просрочки, но настаивал на уменьшении размера неустойки из-за моратория, действовавшего в 2022 году. В связи с этим иск был удовлетворен частично и установлена сумма взыскания в размере 684,4 тысячи рублей. Такое решение было принято на основании того, что ответчик предоставил доказательства о необходимости снижения размера неустойки. В частности, судом было отказано во взыскании пени, которые начислялись в период действия моратория. Компания «Ачим Девелопмент» подала жалобу на данное решение в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Следующее заседание назначено на девятое октября 2023 года. Ранее URA.RU писало, что московская фирма «Рот Фронт» судится с курганскими кондитерами. Причина спора — авторские права на «Птичье молоко». Столичная компания требует от предприятия из Кургана более двух млн рублей.