Синоптики раскрыли новую дату снегопадов в Челябинске

28 сентября 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

В прежнем прогнозе снегопад ожидался уже 3 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU Снегопад в Челябинске начнется 14 октября, что почти на две недели позже прежнего прогноза. Ранее синоптики обещали снег в начале месяца. «Снегопад в Челябинске начнется с 14 октября и с небольшим перерывом продлится до конца месяца. Девные температуры станут отрицательными с 15 октября и будут колебаться около нулевой отметки до начала ноября», — указано в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Ранее синоптики обещали снегопад в Челябинске уже к 3 октября. Согласно долгосрочному прогнозу, циклон должен принести обильные осадки и падение температуры сразу на 20 градусов за сутки.

Снегопад в Челябинске начнется 14 октября, что почти на две недели позже прежнего прогноза. Ранее синоптики обещали снег в начале месяца. «Снегопад в Челябинске начнется с 14 октября и с небольшим перерывом продлится до конца месяца. Девные температуры станут отрицательными с 15 октября и будут колебаться около нулевой отметки до начала ноября», — указано в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Ранее синоптики обещали снегопад в Челябинске уже к 3 октября. Согласно долгосрочному прогнозу, циклон должен принести обильные осадки и падение температуры сразу на 20 градусов за сутки.