Синоптики раскрыли новую дату снегопадов в Челябинске

В прежнем прогнозе снегопад ожидался уже 3 октября
Снегопад в Челябинске начнется 14 октября, что почти на две недели позже прежнего прогноза. Ранее синоптики обещали снег в начале месяца.
«Снегопад в Челябинске начнется с 14 октября и с небольшим перерывом продлится до конца месяца. Девные температуры станут отрицательными с 15 октября и будут колебаться около нулевой отметки до начала ноября», — указано в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео».
Ранее синоптики обещали снегопад в Челябинске уже к 3 октября. Согласно долгосрочному прогнозу, циклон должен принести обильные осадки и падение температуры сразу на 20 градусов за сутки.
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