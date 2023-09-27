27 сентября 2023

Синоптики раскрыли новую дату снегопадов в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Апрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
В прежнем прогнозе снегопад ожидался уже 3 октября Фото:

Снегопад в Челябинске начнется 14 октября, что почти на две недели позже прежнего прогноза. Ранее синоптики обещали снег в начале месяца.

«Снегопад в Челябинске начнется с 14 октября и с небольшим перерывом продлится до конца месяца. Девные температуры станут отрицательными с 15 октября и будут колебаться около нулевой отметки до начала ноября», — указано в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Ранее синоптики обещали снегопад в Челябинске уже к 3 октября. Согласно долгосрочному прогнозу, циклон должен принести обильные осадки и падение температуры сразу на 20 градусов за сутки.

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Снегопад в Челябинске начнется 14 октября, что почти на две недели позже прежнего прогноза. Ранее синоптики обещали снег в начале месяца. «Снегопад в Челябинске начнется с 14 октября и с небольшим перерывом продлится до конца месяца. Девные температуры станут отрицательными с 15 октября и будут колебаться около нулевой отметки до начала ноября», — указано в долгосрочном прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Ранее синоптики обещали снегопад в Челябинске уже к 3 октября. Согласно долгосрочному прогнозу, циклон должен принести обильные осадки и падение температуры сразу на 20 градусов за сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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