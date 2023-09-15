Синоптики рассказали, когда в Челябинске выпадет снег

В начале октября в Челябинскую область придет похолодание
Снег выпадет в Челябинске 3 октября, при этом за сутки температура упадет на 20 градусов. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики.
«С 1 октября с Челябинске ожидается циклон, который принесет обильные осадки — дождь и мокрый снег. Температура воздуха к 3 октября упадет с 21 до 1 градуса», — указано в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». До 1 октября в областном центре сохранится теплая и относительно сухая погода.
Первый снег в Челябинске выпал 31 августа. Снежинки запечатлели очевидцы в национальном парке «Таганай».
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.