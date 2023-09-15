15 сентября 2023

Синоптики рассказали, когда в Челябинске выпадет снег

Гисметео: снег в Челябинске выпадет 3 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, буран, метель, погода, непогода, ограда, городской пейзаж, снегопад, климат, забор
В начале октября в Челябинскую область придет похолодание Фото:

Снег выпадет в Челябинске 3 октября, при этом за сутки температура упадет на 20 градусов. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики.

«С 1 октября с Челябинске ожидается циклон, который принесет обильные осадки — дождь и мокрый снег. Температура воздуха к 3 октября упадет с 21 до 1 градуса», — указано в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». До 1 октября в областном центре сохранится теплая и относительно сухая погода.

Первый снег в Челябинске выпал 31 августа. Снежинки запечатлели очевидцы в национальном парке «Таганай».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снег выпадет в Челябинске 3 октября, при этом за сутки температура упадет на 20 градусов. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики. «С 1 октября с Челябинске ожидается циклон, который принесет обильные осадки — дождь и мокрый снег. Температура воздуха к 3 октября упадет с 21 до 1 градуса», — указано в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». До 1 октября в областном центре сохранится теплая и относительно сухая погода. Первый снег в Челябинске выпал 31 августа. Снежинки запечатлели очевидцы в национальном парке «Таганай».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...