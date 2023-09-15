Синоптики рассказали, когда в Челябинске выпадет снег

Гисметео: снег в Челябинске выпадет 3 октября

В начале октября в Челябинскую область придет похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снег выпадет в Челябинске 3 октября, при этом за сутки температура упадет на 20 градусов. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики.

«С 1 октября с Челябинске ожидается циклон, который принесет обильные осадки — дождь и мокрый снег. Температура воздуха к 3 октября упадет с 21 до 1 градуса», — указано в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». До 1 октября в областном центре сохранится теплая и относительно сухая погода.

Первый снег в Челябинске выпал 31 августа. Снежинки запечатлели очевидцы в национальном парке «Таганай».