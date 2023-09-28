Глава Якутии распустил правительство

Глава Якутии отправил правительство в отставку

28 сентября 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

Правительство Якутии уйдет в отставку до 29 сентября, постановил Айсен Николаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Якутии Айсен Николаев отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщила заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина. «Сегодня, 28 сентября, правительство Якутии в полном составе ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, руководствуясь Конституцией республики», — написала она у себя в Telegram. По информации Балабкиной, в течение двух дней после того, как Николаев занял свой пост, кабинет министров должен сложить с себя полномочия. Свои кандидатуры на посты главы правительства, его замов и ключевых министров Айсен представит в течение двух недель. Айсен Николаев победил на выборах главы Республики Саха 10 сентября. За его кандидатуру проголосовали 75,77% жителей. Он вступил в должность 27 сентября. Главы Якутии Айсен занимает этот пост с 2018 года.

Глава Якутии Айсен Николаев отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщила заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина. «Сегодня, 28 сентября, правительство Якутии в полном составе ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, руководствуясь Конституцией республики», — написала она у себя в Telegram. По информации Балабкиной, в течение двух дней после того, как Николаев занял свой пост, кабинет министров должен сложить с себя полномочия. Свои кандидатуры на посты главы правительства, его замов и ключевых министров Айсен представит в течение двух недель. Айсен Николаев победил на выборах главы Республики Саха 10 сентября. За его кандидатуру проголосовали 75,77% жителей. Он вступил в должность 27 сентября. Главы Якутии Айсен занимает этот пост с 2018 года.