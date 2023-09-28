Глава Якутии распустил правительство

Глава Якутии отправил правительство в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, николаев айсен
Правительство Якутии уйдет в отставку до 29 сентября, постановил Айсен Николаев Фото:

Глава Якутии Айсен Николаев отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщила заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина.

«Сегодня, 28 сентября, правительство Якутии в полном составе ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, руководствуясь Конституцией республики», — написала она у себя в Telegram.

По информации Балабкиной, в течение двух дней после того, как Николаев занял свой пост, кабинет министров должен сложить с себя полномочия. Свои кандидатуры на посты главы правительства, его замов и ключевых министров Айсен представит в течение двух недель.

Айсен Николаев победил на выборах главы Республики Саха 10 сентября. За его кандидатуру проголосовали 75,77% жителей. Он вступил в должность 27 сентября. Главы Якутии Айсен занимает этот пост с 2018 года.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Якутии Айсен Николаев отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщила заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина. «Сегодня, 28 сентября, правительство Якутии в полном составе ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, руководствуясь Конституцией республики», — написала она у себя в Telegram. По информации Балабкиной, в течение двух дней после того, как Николаев занял свой пост, кабинет министров должен сложить с себя полномочия. Свои кандидатуры на посты главы правительства, его замов и ключевых министров Айсен представит в течение двух недель. Айсен Николаев победил на выборах главы Республики Саха 10 сентября. За его кандидатуру проголосовали 75,77% жителей. Он вступил в должность 27 сентября. Главы Якутии Айсен занимает этот пост с 2018 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...