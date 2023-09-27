Главный танковый завод объявил набор рабочих из-за увеличения заказов

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») увеличивает объемы производства, из-за этого на предприятие требуются новые сотрудники — сварщики и маляры. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Уралвагонзавода».
«В связи с увеличением объемов производства Уралвагонзаводу требуются: сварщики и маляры по металлу. Высокая и стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, дотация на питание», — говорится в сообщении.
Также сотрудникам обещают лечение в современном медицинском центре и отдых в санаториях региона. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают.
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