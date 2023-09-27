27 сентября 2023

Главный танковый завод объявил набор рабочих из-за увеличения заказов

«Уралвагонзавод» объявил набор сварщиков и маляров из-за увеличения заказов
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
На УВЗ нужны сварщики и маляры по металлу (фото из архива) Фото:

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») увеличивает объемы производства, из-за этого на предприятие требуются новые сотрудники — сварщики и маляры. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Уралвагонзавода».

«В связи с увеличением объемов производства Уралвагонзаводу требуются: сварщики и маляры по металлу. Высокая и стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, дотация на питание», — говорится в сообщении.

Также сотрудникам обещают лечение в современном медицинском центре и отдых в санаториях региона. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают.

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«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») увеличивает объемы производства, из-за этого на предприятие требуются новые сотрудники — сварщики и маляры. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Уралвагонзавода». «В связи с увеличением объемов производства Уралвагонзаводу требуются: сварщики и маляры по металлу. Высокая и стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, дотация на питание», — говорится в сообщении. Также сотрудникам обещают лечение в современном медицинском центре и отдых в санаториях региона. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают.
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© Служба новостей «URA.RU»
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