ТАСС: в МЧС назвали причины появления запаха гари в ХМАО

Дымка и гарь от лесных пожаров в Свердловской области дошли до ХМАО

28 сентября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Дымка и гарь от лесных пожаров в Свердловской области дошли до ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ГУ МЧС России назвали причину появления запаха гари и дымки от лесных пожаров в ХМАО. На территории Югры крупных возгораний не зафиксировано, а образование дымки связано с переносом воздушных масс из Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент недропользования и природных ресурсов округа. «Дым и запах гари в муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа возникли из-за лесных пожаров в Свердловской области. <…> Там 27 сентября действовали 27 возгораний, а площадь, пройденная огнем, составляла 827 га. По информации властей, борьбу с огнем в лесах региона ведут 432 специалиста Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторы лесных участков, задействовано 107 единиц техники», — пишет ТАСС. По данным МЧС, дымка и гарь могут чувствоваться в центральных и южных районах округа. Югорчанам посоветовали не открывать окна, при выходе на улицу использовать специальные маски и обратиться к врачу при плохом самочувствии. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Предостережение будет действовать до 2 октября.

ГУ МЧС России назвали причину появления запаха гари и дымки от лесных пожаров в ХМАО. На территории Югры крупных возгораний не зафиксировано, а образование дымки связано с переносом воздушных масс из Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент недропользования и природных ресурсов округа. «Дым и запах гари в муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа возникли из-за лесных пожаров в Свердловской области. <…> Там 27 сентября действовали 27 возгораний, а площадь, пройденная огнем, составляла 827 га. По информации властей, борьбу с огнем в лесах региона ведут 432 специалиста Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторы лесных участков, задействовано 107 единиц техники», — пишет ТАСС. По данным МЧС, дымка и гарь могут чувствоваться в центральных и южных районах округа. Югорчанам посоветовали не открывать окна, при выходе на улицу использовать специальные маски и обратиться к врачу при плохом самочувствии. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Предостережение будет действовать до 2 октября.