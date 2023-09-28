ТАСС: в МЧС назвали причины появления запаха гари в ХМАО

Дымка и гарь от лесных пожаров в Свердловской области дошли до ХМАО
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, населенный пункт, пламя, ландшафтный пожар
Дымка и гарь от лесных пожаров в Свердловской области дошли до ХМАО Фото:

ГУ МЧС России назвали причину появления запаха гари и дымки от лесных пожаров в ХМАО. На территории Югры крупных возгораний не зафиксировано, а образование дымки связано с переносом воздушных масс из Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент недропользования и природных ресурсов округа.

«Дым и запах гари в муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа возникли из-за лесных пожаров в Свердловской области. <…> Там 27 сентября действовали 27 возгораний, а площадь, пройденная огнем, составляла 827 га. По информации властей, борьбу с огнем в лесах региона ведут 432 специалиста Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторы лесных участков, задействовано 107 единиц техники», — пишет ТАСС.

По данным МЧС, дымка и гарь могут чувствоваться в центральных и южных районах округа. Югорчанам посоветовали не открывать окна, при выходе на улицу использовать специальные маски и обратиться к врачу при плохом самочувствии.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Предостережение будет действовать до 2 октября.

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ГУ МЧС России назвали причину появления запаха гари и дымки от лесных пожаров в ХМАО. На территории Югры крупных возгораний не зафиксировано, а образование дымки связано с переносом воздушных масс из Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент недропользования и природных ресурсов округа. «Дым и запах гари в муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа возникли из-за лесных пожаров в Свердловской области. <…> Там 27 сентября действовали 27 возгораний, а площадь, пройденная огнем, составляла 827 га. По информации властей, борьбу с огнем в лесах региона ведут 432 специалиста Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторы лесных участков, задействовано 107 единиц техники», — пишет ТАСС. По данным МЧС, дымка и гарь могут чувствоваться в центральных и южных районах округа. Югорчанам посоветовали не открывать окна, при выходе на улицу использовать специальные маски и обратиться к врачу при плохом самочувствии. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Предостережение будет действовать до 2 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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