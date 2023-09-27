Свердловский кожвендиспансер возглавил новый главврач

Минздрав назначил новым главврачом свердловского кожвендиспансера Пименова

28 сентября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

В руководстве свердловского кожвендиспансера произошла рокировка Фото: Анна Майорова © URA.RU Новым главным врачом свердловского областного кожно-венерологического диспансера (ГБУЗ СО СОКВД) назначен доктор Александр Пименов. С прежним руководителем — Николаем Струиным — контракт не продлен. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном минздраве. «Минздрав Свердловской области не продлил Струину контракт, он истекает сегодня, 28 сентября. Новость стала неожиданностью для коллектива диспансера: незадолго до этого Струин собирал подписи коллег о том, что они хотели бы видеть руководителем именно его. В минздраве долго хранили молчание, и вдруг резко приняли решение не в пользу Струина», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что новость о расторжении договора пришлась на день рождения Николая Струина — 28 сентября ему исполнилось 66 лет. По словам инсайдера, временно исполнять обязанности руководителя будет начальник нижнетагильского отделения кожвендиспасера Татьяна Миклашевская. «А новым шефом свердловского кожвендиспансера якобы назначили Александра Пименова. Когда-то он был руководителем отделения в Каменск-Уральском, но Струин его снял. Теперь Пименов возвращается в должности главврача», — пояснил собеседник. По его словам, в коллективе неоднозначно восприняли новость о рокировке. Кто-то огорчен уходу Струина, а кто-то рад. «Струин по образованию эпидемиолог, поэтому в кожвендиспансере некоторые его воспринимали как самозванца. Пименов же — дерматолог. Причем за плечами у него ленинградская военно-медицинская академия, а это очень сильная школа. Есть надежда, что многие проблемы диспансера ему удастся уладить», — высказал мнение инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского минздрава. Ответ на момент публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым главным врачом свердловского областного кожно-венерологического диспансера (ГБУЗ СО СОКВД) назначен доктор Александр Пименов. С прежним руководителем — Николаем Струиным — контракт не продлен. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном минздраве. «Минздрав Свердловской области не продлил Струину контракт, он истекает сегодня, 28 сентября. Новость стала неожиданностью для коллектива диспансера: незадолго до этого Струин собирал подписи коллег о том, что они хотели бы видеть руководителем именно его. В минздраве долго хранили молчание, и вдруг резко приняли решение не в пользу Струина», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что новость о расторжении договора пришлась на день рождения Николая Струина — 28 сентября ему исполнилось 66 лет. По словам инсайдера, временно исполнять обязанности руководителя будет начальник нижнетагильского отделения кожвендиспасера Татьяна Миклашевская. «А новым шефом свердловского кожвендиспансера якобы назначили Александра Пименова. Когда-то он был руководителем отделения в Каменск-Уральском, но Струин его снял. Теперь Пименов возвращается в должности главврача», — пояснил собеседник. По его словам, в коллективе неоднозначно восприняли новость о рокировке. Кто-то огорчен уходу Струина, а кто-то рад. «Струин по образованию эпидемиолог, поэтому в кожвендиспансере некоторые его воспринимали как самозванца. Пименов же — дерматолог. Причем за плечами у него ленинградская военно-медицинская академия, а это очень сильная школа. Есть надежда, что многие проблемы диспансера ему удастся уладить», — высказал мнение инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу свердловского минздрава. Ответ на момент публикации не поступил.