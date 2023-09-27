В Челябинске в два раза выросло число строительных вакансий

«Авито Работа»: спрос на челябинских строителей за год удвоился

28 сентября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

В Челябинске удвоился спрос на строителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске количество строительных вакансий за год стало в два раза выше. Такие данные аналитики платформы «Авито Работа» получили при сравнении данных за сентябрь 2023 и 2022 годов. «В Челябинске в сентябре количество вакансий в сфере строительства увеличилось в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средние предлагаемые заработные платы выросли год к году на 17% и достигли отметки 59,9 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе классифайда. По данным управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, спрос на строителей обусловлен рядом причин. Среди них стремительная урбанизация, потребность в возведении жилой и коммерческой. В Челябинске безусловным лидерами в плане спроса со стороны работодателей стали монтажники. Годовое увеличение числа вакансий по данной позиции составило три раза. Средние предложения по оплате труда выросли на 21%. Теперь работодатели готовы платить специалистам 67,8 рублей ежемесячно. Удвоилось количество вакансий сварщиков и маляров (средние зарплаты, соответственно, достигли 63,9 тысячи и 70 тысяч рублей). Значительный запрос сформировался на бетонщиков с увеличением числа вакансий в 1,9 тысячи раз. Их средние зарплаты составили 80 тысяч рублей. Специалисты отметили, что также возрос спрос на инженеров. Средняя зарплата специалистов достигла 58,4 тысячи рублей, увеличившись за год на 11%. При том, что возросла потребность в крановщиках и отделочниках, количество данных вакансий увеличилось с отставанием от остальных — в 1,5 раза. Средняя зарплата сотрудников на данных позициях составила, соответственно, 64,2 и 75,3 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске количество строительных вакансий за год стало в два раза выше. Такие данные аналитики платформы «Авито Работа» получили при сравнении данных за сентябрь 2023 и 2022 годов. «В Челябинске в сентябре количество вакансий в сфере строительства увеличилось в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средние предлагаемые заработные платы выросли год к году на 17% и достигли отметки 59,9 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе классифайда. По данным управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, спрос на строителей обусловлен рядом причин. Среди них стремительная урбанизация, потребность в возведении жилой и коммерческой. В Челябинске безусловным лидерами в плане спроса со стороны работодателей стали монтажники. Годовое увеличение числа вакансий по данной позиции составило три раза. Средние предложения по оплате труда выросли на 21%. Теперь работодатели готовы платить специалистам 67,8 рублей ежемесячно. Удвоилось количество вакансий сварщиков и маляров (средние зарплаты, соответственно, достигли 63,9 тысячи и 70 тысяч рублей). Значительный запрос сформировался на бетонщиков с увеличением числа вакансий в 1,9 тысячи раз. Их средние зарплаты составили 80 тысяч рублей. Специалисты отметили, что также возрос спрос на инженеров. Средняя зарплата специалистов достигла 58,4 тысячи рублей, увеличившись за год на 11%. При том, что возросла потребность в крановщиках и отделочниках, количество данных вакансий увеличилось с отставанием от остальных — в 1,5 раза. Средняя зарплата сотрудников на данных позициях составила, соответственно, 64,2 и 75,3 тысячи рублей.