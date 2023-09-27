27 сентября 2023

В Челябинске выросла стоимость торговых площадей в магазинах и ТРК

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр Гермес Плаза. Екатеринбург, магазин закрыт, пустые полки, пустое помещение, сдается в аренду, помещение в аренду
Средняя стоимость торговых объектов в Челябинске за год выросла на 75% Фото:

В Челябинске растут цены на торговые объекты. В сентябре 2023 года по сравнению с 10 октября 2022 года стоимость торговых площадей в торгово-развлекательных комплексах и магазинах выросла на 76%. На данный момент средняя цена данной недвижимости составляет 85 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости.

«10 октября 2022 года стоимость торговых площадей в городе составляла 65 тысяч рублей за квадратный метр, 21 сентября 2023 года торговые площади в городе уже стоили 85 тысяч рублей за квадрат. Таким образом за год цена данных коммерческих объектов недвижимости выросла на 76%» — следует из динамики цен на сайте «Restate».

За год цены на торговые помещения и площади в Челябинске поднялись на 19 тысяч 900 рублей за квадратный метр. На 21 сентября 2023 года их минимальная стоимость в городе составила 57 тысяч рублей, максимальная — 160 млн рублей за объект.

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В Челябинске растут цены на торговые объекты. В сентябре 2023 года по сравнению с 10 октября 2022 года стоимость торговых площадей в торгово-развлекательных комплексах и магазинах выросла на 76%. На данный момент средняя цена данной недвижимости составляет 85 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости. «10 октября 2022 года стоимость торговых площадей в городе составляла 65 тысяч рублей за квадратный метр, 21 сентября 2023 года торговые площади в городе уже стоили 85 тысяч рублей за квадрат. Таким образом за год цена данных коммерческих объектов недвижимости выросла на 76%» — следует из динамики цен на сайте «Restate». За год цены на торговые помещения и площади в Челябинске поднялись на 19 тысяч 900 рублей за квадратный метр. На 21 сентября 2023 года их минимальная стоимость в городе составила 57 тысяч рублей, максимальная — 160 млн рублей за объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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