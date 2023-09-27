В Курганской области уничтожили потенциально опасное масло

28 сентября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Масло курганского предприятия не соответствовало стандартам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россельхознадзор уничтожил масло молокоперерабатывающего предприятия в Курганской области из-за несоответствия стандартам. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установил, что молокоперерабатывающее предприятие Курганской области с нарушениями принимало коровье молоко для дальнейшей переработки на пищевые цели: с истекшими сроками лабораторных исследований, не полным перечнем проведенных обязательных исследований. Остатки некачественной продукции владельцем были уничтожены», — сообщает пресс-служба управления. Уточняется, в масле было выявлено превышение показателя «дрожжей и плесени» в три раза по сравнению с установленной нормой. Декларацию о соответствии сладко-сливочного масла стандартам признали недействительной. Остатки некачественной продукции владельцем были уничтожены. Сотрудники Россельхознадзора объявили предприятию предостережение и рекомендовали усилить входной контроль за поступающим сырьем.

Россельхознадзор уничтожил масло молокоперерабатывающего предприятия в Курганской области из-за несоответствия стандартам. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установил, что молокоперерабатывающее предприятие Курганской области с нарушениями принимало коровье молоко для дальнейшей переработки на пищевые цели: с истекшими сроками лабораторных исследований, не полным перечнем проведенных обязательных исследований. Остатки некачественной продукции владельцем были уничтожены», — сообщает пресс-служба управления. Уточняется, в масле было выявлено превышение показателя «дрожжей и плесени» в три раза по сравнению с установленной нормой. Декларацию о соответствии сладко-сливочного масла стандартам признали недействительной. Остатки некачественной продукции владельцем были уничтожены. Сотрудники Россельхознадзора объявили предприятию предостережение и рекомендовали усилить входной контроль за поступающим сырьем.