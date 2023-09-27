27 сентября 2023

В Курганской области уничтожили потенциально опасное масло

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Масло курганского предприятия не соответствовало стандартам Фото:

Россельхознадзор уничтожил масло молокоперерабатывающего предприятия в Курганской области из-за несоответствия стандартам. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установил, что молокоперерабатывающее предприятие Курганской области с нарушениями принимало коровье молоко для дальнейшей переработки на пищевые цели: с истекшими сроками лабораторных исследований, не полным перечнем проведенных обязательных исследований. Остатки некачественной продукции владельцем были уничтожены», — сообщает пресс-служба управления. Уточняется, в масле было выявлено превышение показателя «дрожжей и плесени» в три раза по сравнению с установленной нормой.

Декларацию о соответствии сладко-сливочного масла стандартам признали недействительной. Остатки некачественной продукции владельцем были уничтожены. Сотрудники Россельхознадзора объявили предприятию предостережение и рекомендовали усилить входной контроль за поступающим сырьем.

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Россельхознадзор уничтожил масло молокоперерабатывающего предприятия в Курганской области из-за несоответствия стандартам. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установил, что молокоперерабатывающее предприятие Курганской области с нарушениями принимало коровье молоко для дальнейшей переработки на пищевые цели: с истекшими сроками лабораторных исследований, не полным перечнем проведенных обязательных исследований. Остатки некачественной продукции владельцем были уничтожены», — сообщает пресс-служба управления. Уточняется, в масле было выявлено превышение показателя «дрожжей и плесени» в три раза по сравнению с установленной нормой. Декларацию о соответствии сладко-сливочного масла стандартам признали недействительной. Остатки некачественной продукции владельцем были уничтожены. Сотрудники Россельхознадзора объявили предприятию предостережение и рекомендовали усилить входной контроль за поступающим сырьем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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