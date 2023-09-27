Замдиректора банка стала первым замминистра агропромышленного комплекса Пермского края

Алеся Киласония заступила на пост первого замминистра АПК Пермского края

Кресло первого замминистра агропромышленного комплекса пустовало с июня (архивное фото) Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Бывший замдиректора пермского филиала Россельхозбанка Алеся Киласония официально приступила к работе на посту первого заместителя министра агропромышленного комплекса Прикамья. Как сообщили в ведомстве, она будет курировать вопросы инвестиций в АПК.

«С 28 сентября к своим обязанностям приступила первый замминистра агропромышленного комплекса Прикамья Алеся Владимировна Киласония. Она будет курировать работу управления инвестиций в АПК. В частности, в круг вопросов, которые она будет решать войдет разработка предложений по формированию и условиям реализации инвестпроектов, вопросы цифровой трансформации АПК, контроль за использованием земель сельхозназначения», — сообщается в telegram-канале министерства.

Алеся Киласония имеет высшее экономическое образование. Ранее работала в банковской сфере. В частности с 2020 года занимала пост заместителя директора в Пермском филиале АО «Россельхозбанк».