27 сентября 2023

Замдиректора банка стала первым замминистра агропромышленного комплекса Пермского края

Алеся Киласония заступила на пост первого замминистра АПК Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зубрин. Интервью, кабинет чиновника, рабочее место, пустое кресло
Кресло первого замминистра агропромышленного комплекса пустовало с июня (архивное фото) Фото:

Бывший замдиректора пермского филиала Россельхозбанка Алеся Киласония официально приступила к работе на посту первого заместителя министра агропромышленного комплекса Прикамья. Как сообщили в ведомстве, она будет курировать вопросы инвестиций в АПК.

«С 28 сентября к своим обязанностям приступила первый замминистра агропромышленного комплекса Прикамья Алеся Владимировна Киласония. Она будет курировать работу управления инвестиций в АПК. В частности, в круг вопросов, которые она будет решать войдет разработка предложений по формированию и условиям реализации инвестпроектов, вопросы цифровой трансформации АПК, контроль за использованием земель сельхозназначения», — сообщается в telegram-канале министерства.

Алеся Киласония имеет высшее экономическое образование. Ранее работала в банковской сфере. В частности с 2020 года занимала пост заместителя директора в Пермском филиале АО «Россельхозбанк».

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Бывший замдиректора пермского филиала Россельхозбанка Алеся Киласония официально приступила к работе на посту первого заместителя министра агропромышленного комплекса Прикамья. Как сообщили в ведомстве, она будет курировать вопросы инвестиций в АПК. «С 28 сентября к своим обязанностям приступила первый замминистра агропромышленного комплекса Прикамья Алеся Владимировна Киласония. Она будет курировать работу управления инвестиций в АПК. В частности, в круг вопросов, которые она будет решать войдет разработка предложений по формированию и условиям реализации инвестпроектов, вопросы цифровой трансформации АПК, контроль за использованием земель сельхозназначения», — сообщается в telegram-канале министерства. Алеся Киласония имеет высшее экономическое образование. Ранее работала в банковской сфере. В частности с 2020 года занимала пост заместителя директора в Пермском филиале АО «Россельхозбанк».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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