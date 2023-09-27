Судебные приставы четыре месяца выполняли задачи на новых территориях РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган из служебной командировки вернулись судебные приставы, исполнявшие обязанности в Херсонской области на протяжении четырех месяцев. Об этом сообщает УФССП по Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Минувшей ночью в Курган из служебной командировки вернулись судебные приставы из состава подразделений по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Курганской области. На протяжении четырех месяцев они принимали участие в организации работы органа принудительного исполнения в Херсонской области и других новых территориях Российской Федерации», — сообщает ведомство. В честь возвращения приставов, на привокзальной площади выстроились руководители и коллеги командированных, а также их родственники.

Руководитель УФССП по Курганской области Ирина Уварова поблагодарила коллег за выполнение задач на территории новых регионов и вручила почетные грамоты, подписанные директором ФССП России Дмитрием Аристовым. Вскоре вернувшимся сотрудникам предстоит вернуться к обычному режиму службы.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганской ГИБДД уехали в командировку в Донецкую Народную Республику (ДНР). Они помогали жителям нового региона РФ в выдаче водительских прав.

Судебные вернулись из командировки в Херсонской области Группа УФССП России по Курганской области «ВКонтакте», https://vk.com/club211621737