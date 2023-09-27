27 сентября 2023

Судебные приставы вернулись в Курган из служебной командировки в Херсон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , фссп, федеральная служба судебных приставов
Судебные приставы четыре месяца выполняли задачи на новых территориях РФ Фото:

В Курган из служебной командировки вернулись судебные приставы, исполнявшие обязанности в Херсонской области на протяжении четырех месяцев. Об этом сообщает УФССП по Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Минувшей ночью в Курган из служебной командировки вернулись судебные приставы из состава подразделений по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Курганской области. На протяжении четырех месяцев они принимали участие в организации работы органа принудительного исполнения в Херсонской области и других новых территориях Российской Федерации», — сообщает ведомство. В честь возвращения приставов, на привокзальной площади выстроились руководители и коллеги командированных, а также их родственники.

Руководитель УФССП по Курганской области Ирина Уварова поблагодарила коллег за выполнение задач на территории новых регионов и вручила почетные грамоты, подписанные директором ФССП России Дмитрием Аристовым. Вскоре вернувшимся сотрудникам предстоит вернуться к обычному режиму службы.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганской ГИБДД уехали в командировку в Донецкую Народную Республику (ДНР). Они помогали жителям нового региона РФ в выдаче водительских прав.

Судебные вернулись из командировки в Херсонской области
Судебные вернулись из командировки в Херсонской области
Судебные приставы четыре месяца выполняли задачи на новых территориях РФ
Судебные приставы четыре месяца выполняли задачи на новых территориях РФ

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В Курган из служебной командировки вернулись судебные приставы, исполнявшие обязанности в Херсонской области на протяжении четырех месяцев. Об этом сообщает УФССП по Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Минувшей ночью в Курган из служебной командировки вернулись судебные приставы из состава подразделений по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Курганской области. На протяжении четырех месяцев они принимали участие в организации работы органа принудительного исполнения в Херсонской области и других новых территориях Российской Федерации», — сообщает ведомство. В честь возвращения приставов, на привокзальной площади выстроились руководители и коллеги командированных, а также их родственники. Руководитель УФССП по Курганской области Ирина Уварова поблагодарила коллег за выполнение задач на территории новых регионов и вручила почетные грамоты, подписанные директором ФССП России Дмитрием Аристовым. Вскоре вернувшимся сотрудникам предстоит вернуться к обычному режиму службы. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганской ГИБДД уехали в командировку в Донецкую Народную Республику (ДНР). Они помогали жителям нового региона РФ в выдаче водительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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