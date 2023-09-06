Курганские полицейские уехали в командировку в ДНР

Сотрудники курганской ГИБДД уехали в командировку в Донецкую Народную Республику (ДНР), чтобы помогать жителям нового региона РФ в выдаче водительских прав. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.
«На сегодняшний день в ДНР несут службу три сотрудника Госавтоинспеции. Ежедневно они оказывают государственные услуги по регистрации транспортных средств, осуществляют прием экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений», — говорится в сообщении ведомства.
По данным регионального УМВД, с 2022 года в служебных командировках в ДНР уже побывали восемь сотрудников Госавтоинспекции. Накануне одна из жительниц нового региона РФ поблагодарила старшего инспектора ГИБДД из Шадринска Ивана Лубина за качество и скорость предоставления госуслуг. По словам женщины, сейчас ДНР очень нуждается в таких сотрудниках.
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