Курганские полицейские уехали в командировку в ДНР

06 сентября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД помогают жителям ДНР сдавать на права Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганской ГИБДД уехали в командировку в Донецкую Народную Республику (ДНР), чтобы помогать жителям нового региона РФ в выдаче водительских прав. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «На сегодняшний день в ДНР несут службу три сотрудника Госавтоинспеции. Ежедневно они оказывают государственные услуги по регистрации транспортных средств, осуществляют прием экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений», — говорится в сообщении ведомства. По данным регионального УМВД, с 2022 года в служебных командировках в ДНР уже побывали восемь сотрудников Госавтоинспекции. Накануне одна из жительниц нового региона РФ поблагодарила старшего инспектора ГИБДД из Шадринска Ивана Лубина за качество и скорость предоставления госуслуг. По словам женщины, сейчас ДНР очень нуждается в таких сотрудниках.

Сотрудники курганской ГИБДД уехали в командировку в Донецкую Народную Республику (ДНР), чтобы помогать жителям нового региона РФ в выдаче водительских прав. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «На сегодняшний день в ДНР несут службу три сотрудника Госавтоинспеции. Ежедневно они оказывают государственные услуги по регистрации транспортных средств, осуществляют прием экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений», — говорится в сообщении ведомства. По данным регионального УМВД, с 2022 года в служебных командировках в ДНР уже побывали восемь сотрудников Госавтоинспекции. Накануне одна из жительниц нового региона РФ поблагодарила старшего инспектора ГИБДД из Шадринска Ивана Лубина за качество и скорость предоставления госуслуг. По словам женщины, сейчас ДНР очень нуждается в таких сотрудниках.