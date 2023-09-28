Новый министр обороны Британии внезапно приехал на Украину

На Украину с визитом прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Об этом сообщил украинский глава Владимир Зеленский. Причем приезд министра ранее не анонсировался.
«Содержательная встреча с Госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Беседа проходила на территории офиса президента Украины. Зеленский подчеркнул, что укрепляется сотрудничество между Британией и Украиной в военной сфере.
Грант Шаппс вступил в должность министра обороны 31 августа. Он изначально проявлял большой интерес к конфликту на Украине. 6 сентября Киев также посещал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.