Новый министр обороны Британии внезапно приехал на Украину

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Грант Шэппс (Шаппс). stock, stock, Шэппс Грант, Шаппс Грант
Грант Шаппс встретился с Владимиром Зеленским Фото:

На Украину с визитом прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Об этом сообщил украинский глава Владимир Зеленский. Причем приезд министра ранее не анонсировался.

«Содержательная встреча с Госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Беседа проходила на территории офиса президента Украины. Зеленский подчеркнул, что укрепляется сотрудничество между Британией и Украиной в военной сфере.

Грант Шаппс вступил в должность министра обороны 31 августа. Он изначально проявлял большой интерес к конфликту на Украине. 6 сентября Киев также посещал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает RT.

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На Украину с визитом прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Об этом сообщил украинский глава Владимир Зеленский. Причем приезд министра ранее не анонсировался. «Содержательная встреча с Госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Беседа проходила на территории офиса президента Украины. Зеленский подчеркнул, что укрепляется сотрудничество между Британией и Украиной в военной сфере. Грант Шаппс вступил в должность министра обороны 31 августа. Он изначально проявлял большой интерес к конфликту на Украине. 6 сентября Киев также посещал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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