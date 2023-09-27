27 сентября 2023

В Екатеринбурге задержали мужчину, целившегося из ружья в прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Мужчина был состоянии алкогольного опьянения Фото:

На улице Бардина в Екатеринбурге полицейские задержали 41-летнего местного жителя, который, высунувшись из окна своей квартиры, целился из ружья в прохожих. На него завели уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-группе городского управления МВД.

«Сообщение о вооруженном мужчине в доме на Бардина поступило 26 сентября в отдел полиции №4 около 18:30. На место незамедлительно прибыл наряд полиции, который задержал гражданина 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ „Хулиганство с применением оружия“», — рассказали в полиции.

Мужчина был пьян. Сейчас он находится под стражей.

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На улице Бардина в Екатеринбурге полицейские задержали 41-летнего местного жителя, который, высунувшись из окна своей квартиры, целился из ружья в прохожих. На него завели уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-группе городского управления МВД. «Сообщение о вооруженном мужчине в доме на Бардина поступило 26 сентября в отдел полиции №4 около 18:30. На место незамедлительно прибыл наряд полиции, который задержал гражданина 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ „Хулиганство с применением оружия“», — рассказали в полиции. Мужчина был пьян. Сейчас он находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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