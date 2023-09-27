В Екатеринбурге задержали мужчину, целившегося из ружья в прохожих

Мужчина был состоянии алкогольного опьянения
На улице Бардина в Екатеринбурге полицейские задержали 41-летнего местного жителя, который, высунувшись из окна своей квартиры, целился из ружья в прохожих. На него завели уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-группе городского управления МВД.
«Сообщение о вооруженном мужчине в доме на Бардина поступило 26 сентября в отдел полиции №4 около 18:30. На место незамедлительно прибыл наряд полиции, который задержал гражданина 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ „Хулиганство с применением оружия“», — рассказали в полиции.
Мужчина был пьян. Сейчас он находится под стражей.
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