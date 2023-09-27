В Перми власти Мотовилихи готовятся к сносу незаконных гаражей

Администрация Мотовилихинского района Перми планирует потратить более четверти миллиона рублей на снос самовольно установленных и незаконно размещенных гаражей. Подрядчика для проведения работ по демонтажу ищут через электронные торги. По условиям контракта необходимо демонтировать 15 объектов.
«Выполнение работ по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, расположенных на территории Мотовилихинского района Перми. Количество — 15 металлических гаражей. Начальная и максимальная цена контракта — 254 тысячи рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».
По условиям договора, во время демонтажа гаражей подрядчику разрешается производить их вскрытие. В случае нахождения внутри вещей, рабочие должны приостановить снос до окончания описи имущества представителем районной администрации. После этого исполнитель обязан перевезти обнаруженные вещи и сдать их на ответственное хранение.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Суксунского городского округа объявили конкурс на снос здания сельского клуба. На демонтаж деревянного строения запланировано потратить 2,5 млн рублей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.