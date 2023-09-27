27 сентября 2023

В Перми власти Мотовилихи готовятся к сносу незаконных гаражей

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Чкаловском районе. Екатеринбурга, трубы, гараж железный
Во время сноса разрешено вскрывать гаражи и производить опись имущества Фото:

Администрация Мотовилихинского района Перми планирует потратить более четверти миллиона рублей на снос самовольно установленных и незаконно размещенных гаражей. Подрядчика для проведения работ по демонтажу ищут через электронные торги. По условиям контракта необходимо демонтировать 15 объектов.

«Выполнение работ по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, расположенных на территории Мотовилихинского района Перми. Количество — 15 металлических гаражей. Начальная и максимальная цена контракта — 254 тысячи рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

По условиям договора, во время демонтажа гаражей подрядчику разрешается производить их вскрытие. В случае нахождения внутри вещей, рабочие должны приостановить снос до окончания описи имущества представителем районной администрации. После этого исполнитель обязан перевезти обнаруженные вещи и сдать их на ответственное хранение.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Суксунского городского округа объявили конкурс на снос здания сельского клуба. На демонтаж деревянного строения запланировано потратить 2,5 млн рублей.

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Администрация Мотовилихинского района Перми планирует потратить более четверти миллиона рублей на снос самовольно установленных и незаконно размещенных гаражей. Подрядчика для проведения работ по демонтажу ищут через электронные торги. По условиям контракта необходимо демонтировать 15 объектов. «Выполнение работ по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, расположенных на территории Мотовилихинского района Перми. Количество — 15 металлических гаражей. Начальная и максимальная цена контракта — 254 тысячи рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». По условиям договора, во время демонтажа гаражей подрядчику разрешается производить их вскрытие. В случае нахождения внутри вещей, рабочие должны приостановить снос до окончания описи имущества представителем районной администрации. После этого исполнитель обязан перевезти обнаруженные вещи и сдать их на ответственное хранение. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Суксунского городского округа объявили конкурс на снос здания сельского клуба. На демонтаж деревянного строения запланировано потратить 2,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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