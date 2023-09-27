27 сентября 2023

В Тюмени дом, где взорвался газ, оцепили силовики. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв. Тюмень
В вероятной зоне ЧС на Геологоразведчиков работают экстренные службы Фото:
новость из сюжета
В Тюмени в жилом доме взорвался газ

Дом №34 на Геологоразведчиков, в котором ночью 28 сентября произошел хлопок газа, оцепили силовики. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. На месте также работают сотрудники МЧС.

Вероятную зону ЧС, который был признан дом, оцепили лентой. На месте сотрудники полиции МЧС.
Вероятную зону ЧС, который был признан дом, оцепили лентой. На месте сотрудники полиции МЧС.
Фото:
Внутри квартиры, где произошел хлопок, работают специалисты. Следов горения не видно.
Внутри квартиры, где произошел хлопок, работают специалисты. Следов горения не видно.
Фото:
Жильцам разрешают зайти внутрь, чтобы взять необходимые вещи. Но только под надзором МЧС и по одному человеку от квартиры.
Жильцам разрешают зайти внутрь, чтобы взять необходимые вещи. Но только под надзором МЧС и по одному человеку от квартиры.
Фото:
Как говорят жильцы, ночью пожарные долго не могли эвакуировать некоторых проживающих. Пожилые люди спали и просто не слышали, что происходит.
Как говорят жильцы, ночью пожарные долго не могли эвакуировать некоторых проживающих. Пожилые люди спали и просто не слышали, что происходит.
Фото:
Экстренные службы работают на месте.
Экстренные службы работают на месте.
Фото:

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Дом №34 на Геологоразведчиков, в котором ночью 28 сентября произошел хлопок газа, оцепили силовики. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. На месте также работают сотрудники МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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