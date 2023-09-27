В вероятной зоне ЧС на Геологоразведчиков работают экстренные службы
новость из сюжетаВ Тюмени в жилом доме взорвался газ
Дом №34 на Геологоразведчиков, в котором ночью 28 сентября произошел хлопок газа, оцепили силовики. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. На месте также работают сотрудники МЧС.
Вероятную зону ЧС, который был признан дом, оцепили лентой. На месте сотрудники полиции МЧС.
Внутри квартиры, где произошел хлопок, работают специалисты. Следов горения не видно.
Жильцам разрешают зайти внутрь, чтобы взять необходимые вещи. Но только под надзором МЧС и по одному человеку от квартиры.
Как говорят жильцы, ночью пожарные долго не могли эвакуировать некоторых проживающих. Пожилые люди спали и просто не слышали, что происходит.
Экстренные службы работают на месте.
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