В вероятной зоне ЧС на Геологоразведчиков работают экстренные службы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Тюмени в жилом доме взорвался газ

Дом №34 на Геологоразведчиков, в котором ночью 28 сентября произошел хлопок газа, оцепили силовики. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. На месте также работают сотрудники МЧС.

Вероятную зону ЧС, который был признан дом, оцепили лентой. На месте сотрудники полиции МЧС. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Внутри квартиры, где произошел хлопок, работают специалисты. Следов горения не видно. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жильцам разрешают зайти внутрь, чтобы взять необходимые вещи. Но только под надзором МЧС и по одному человеку от квартиры. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Как говорят жильцы, ночью пожарные долго не могли эвакуировать некоторых проживающих. Пожилые люди спали и просто не слышали, что происходит. Фото: Денис Моргунов © URA.RU