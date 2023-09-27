Пермский завод, перешедший на российские авто, закупает импортный внедорожник

Соликамский магниевый завод закупает импортный внедорожник премиум-класса

Завод закупает внедорожник для перевозки сотрудников за пределами территории предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод», которое ранее заявило о переходе на автомобили отечественного производства, ищет через торги поставщика премиального импортного внедорожника. На его покупку предприятие планирует потратить 4,4 миллиона рублей.

«Поставка легкового автомобиля EXEED TXL 2.0 SPORT EDITION. Машина должна быть новой, без пробега, не иметь дефектов. Данное транспортное средство предназначено для перевозки работников АО „Соликамский магниевый завод“ для выполнения ими своих обязанностей за пределами территории предприятия», — сообщается в техзадании в сервисе СБИС. В описании лота уточняется, что прием заявок завершен, победитель конкурса в документе не указан.

По данным официального сайта бренда EXEED в России, модель автомобиля серии TXL позиционируется как среднеразмерный внедорожник премиум-класса. Производятся эти машины на новом заводе, расположенном в китайском городе Циндао.

Ранее Соликамский магниевый завод сообщил на своем сайте, что в рамках программы импортозамещения переходит на автомобили отечественного производства. Автопарк предприятия пополнился самосвалом и тягачом КамАЗ, а также двумя машинами Lada Vesta. Тяжелая техника предназначена для перевозки грузов и работы на территории завода, легковые автомобили — для служебных поездок по Пермскому краю.