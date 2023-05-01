Пермский стратегический завод резко сократил чистую прибыль

ОАО «Соликамский магниевый завод» в первом квартале 2023 года в четыре раза сократило прибыль

02 мая 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Завод в Соликамске производит редкоземельные металлы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» («СМЗ») раскрыло финансовые показатели по итогам первого квартала 2023 года. Согласно бухгалтерской отчетности, опубликованной на сайте предприятия, за три месяца «СМЗ» получил более полумиллиарда чистой прибыли. Это почти в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. «Отчет о финансовых результатах ОАО „СМЗ“. Выручка за январь—март 2023 года — 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 512 млн рублей. Выручка за аналогичный период 2022 года — 4,4 млрд рублей, чистая прибыль — 2 млрд рублей», — указано в отчете. Магниевый завод в Соликамске — стратегическое российское предприятие, производящее редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем завода стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов, который ранее возглавлял дочернюю структуру уранового холдинга АО «Атомредметзолото». Также на предприятии обновился совет директоров, одобривший аудиторскую проверку заводской бухгалтерии.

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» («СМЗ») раскрыло финансовые показатели по итогам первого квартала 2023 года. Согласно бухгалтерской отчетности, опубликованной на сайте предприятия, за три месяца «СМЗ» получил более полумиллиарда чистой прибыли. Это почти в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. «Отчет о финансовых результатах ОАО „СМЗ“. Выручка за январь—март 2023 года — 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 512 млн рублей. Выручка за аналогичный период 2022 года — 4,4 млрд рублей, чистая прибыль — 2 млрд рублей», — указано в отчете. Магниевый завод в Соликамске — стратегическое российское предприятие, производящее редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем завода стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов, который ранее возглавлял дочернюю структуру уранового холдинга АО «Атомредметзолото». Также на предприятии обновился совет директоров, одобривший аудиторскую проверку заводской бухгалтерии.