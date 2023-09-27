Челябинская область увеличила собственные доходы на 21,6 млрд рублей

28 сентября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Депутаты областного заксобрания одобрили изменения в бюджете региона на 2023 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Собственные доходы Челябинской области увеличились на 21,6 млрд рублей. Кроме того, на 190 млн рублей выросли поступления в бюджет региона из федерального бюджета. Соответствующие изменения в областной бюджет приняли 28 сентября депутаты областного заксобрания. «Системная работа губернатора и правительства области, направленная на поддержку производителей и обеспечение стабильной работы предприятий, дала хороший результат — укрепилась экономика региона. Это, в свою очередь, привело к уточнению прогноза поступлений доходов областного бюджета. Плановый дефицит бюджета сократился, и это не может не радовать», — сказал в ходе пресс-подхода спикер ЗСО Олег Гербер. В результате увеличения доходов сократятся заимствования областного бюджета и уменьшится дефицит с 77 млрд рублей до 55,7 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот и на обеспечение льготных категорий граждан лекарствами. Часть средств направят на ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения, на развитие физической культуры и спорта и на завершение строительства очистных сооружений канализации в городах и районах региона.

Собственные доходы Челябинской области увеличились на 21,6 млрд рублей. Кроме того, на 190 млн рублей выросли поступления в бюджет региона из федерального бюджета. Соответствующие изменения в областной бюджет приняли 28 сентября депутаты областного заксобрания. «Системная работа губернатора и правительства области, направленная на поддержку производителей и обеспечение стабильной работы предприятий, дала хороший результат — укрепилась экономика региона. Это, в свою очередь, привело к уточнению прогноза поступлений доходов областного бюджета. Плановый дефицит бюджета сократился, и это не может не радовать», — сказал в ходе пресс-подхода спикер ЗСО Олег Гербер. В результате увеличения доходов сократятся заимствования областного бюджета и уменьшится дефицит с 77 млрд рублей до 55,7 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот и на обеспечение льготных категорий граждан лекарствами. Часть средств направят на ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения, на развитие физической культуры и спорта и на завершение строительства очистных сооружений канализации в городах и районах региона.