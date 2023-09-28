Грибники предсказали, когда в ХМАО закроется сезон сбора урожая

Грибники ожидают закрытия сезона сбора урожая в ХМАО к середине осени

Сезон сбора урожая грибов завершится в середине октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Грибники Ханты-Мансийского автономного округа прогнозируют, что сбор урожая завершится в середине октября. Сезон закроется с приходом заморозков. Об этом URA.RU рассказал сургутянин Константин Захаров.

«Продолжительность грибного сезона напрямую зависит от погодных условий. Судя по предварительным прогнозам, устойчивые заморозки в регионе ожидаются примерно с середины октября. Соответственно, до этого срока грибы еще можно собирать. Тем более в первую половину октября обещают дожди, что способствует размножению и росту грибниц», — рассказал грибник.

Они также добавили, что в этом году лето в ХМАО выдалось относительно теплым и грибникам не составило труда собрать богатый урожай. «С каждого захода в лес мы приносили грибы целыми ведрами, такое не каждое лето бывает. Некоторые насобирали столько грибов, что им пришло продавать урожай или делать консервы», — добавил собеседник.

Ранее URA.RU рассказывало, что грибники из ХМАО раскрыли карту местности с урожайными местами в округе. Собрать богатый урожай можно в любом сосновом лесу со мхом.