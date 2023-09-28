Грибники предсказали, когда в ХМАО закроется сезон сбора урожая

Грибники ожидают закрытия сезона сбора урожая в ХМАО к середине осени
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Сезон сбора урожая грибов завершится в середине октября Фото:

Грибники Ханты-Мансийского автономного округа прогнозируют, что сбор урожая завершится в середине октября. Сезон закроется с приходом заморозков. Об этом URA.RU рассказал сургутянин Константин Захаров.

«Продолжительность грибного сезона напрямую зависит от погодных условий. Судя по предварительным прогнозам, устойчивые заморозки в регионе ожидаются примерно с середины октября. Соответственно, до этого срока грибы еще можно собирать. Тем более в первую половину октября обещают дожди, что способствует размножению и росту грибниц», — рассказал грибник.

Они также добавили, что в этом году лето в ХМАО выдалось относительно теплым и грибникам не составило труда собрать богатый урожай. «С каждого захода в лес мы приносили грибы целыми ведрами, такое не каждое лето бывает. Некоторые насобирали столько грибов, что им пришло продавать урожай или делать консервы», — добавил собеседник.

Ранее URA.RU рассказывало, что грибники из ХМАО раскрыли карту местности с урожайными местами в округе. Собрать богатый урожай можно в любом сосновом лесу со мхом.

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Грибники Ханты-Мансийского автономного округа прогнозируют, что сбор урожая завершится в середине октября. Сезон закроется с приходом заморозков. Об этом URA.RU рассказал сургутянин Константин Захаров. «Продолжительность грибного сезона напрямую зависит от погодных условий. Судя по предварительным прогнозам, устойчивые заморозки в регионе ожидаются примерно с середины октября. Соответственно, до этого срока грибы еще можно собирать. Тем более в первую половину октября обещают дожди, что способствует размножению и росту грибниц», — рассказал грибник. Они также добавили, что в этом году лето в ХМАО выдалось относительно теплым и грибникам не составило труда собрать богатый урожай. «С каждого захода в лес мы приносили грибы целыми ведрами, такое не каждое лето бывает. Некоторые насобирали столько грибов, что им пришло продавать урожай или делать консервы», — добавил собеседник. Ранее URA.RU рассказывало, что грибники из ХМАО раскрыли карту местности с урожайными местами в округе. Собрать богатый урожай можно в любом сосновом лесу со мхом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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