В Перми для жителей в два раза вырастет плата за аренду жилья у города

Стоимость платы по договорам соцнайма вырастет в два раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Перми решили повысить стоимость платы за наем гражданами муниципального или государственного жилья. Это следует из проекта постановления администрации города, которое размещено на сайте мэрии. В документе указано, что плата по договорам соцнайма с 1 января 2024 года составит 91 рубль 6 копеек.

«Внести изменения в постановление администрации города Перми от 24.04.2018 № 245 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда»: пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «1.2. базовый размер платы за наем жилого помещения в размере 91,06 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения», — сказано в постановлении.

Сейчас базовый размер платы за наем жилого помещения составляет 42,22 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения. Таким образом, плата по договорам соцнайма вырастет более, чем вдвое. Также об увеличении платы за наем муниципального жилья жителей предупредили власти Кишерсткого округа. На сайте администрации сообщается, что повышение произойдет с 1 октября. Чиновники объясняют необходимость перерасчета тем, что увеличилась средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Пермском крае.