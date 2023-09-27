В Челябинской области нашли способ пополнить дорожный фонд

Штрафы, взимаемые за перевозку тяжелых и крупногабаритных грузов, станут источником пополнения дорожного фонда Челябинской области. Изменения в соответствующий закон внесли депутаты областного заксобрания 28 сентября.
«В источники формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда области включаются доходы областного бюджета от штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. Законопроект не повлечет дополнительных расходов областного бюджета», — говорится в пояснительной записке к документу.
Принятые изменения закона позволят увеличить дорожный фонд региона. Ранее средства от штрафов поступали в областной бюджет и рассеивались там, теперь же они целенаправленно пойдут на ремонт и содержание дорог.
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