27 сентября 2023

В Челябинской области нашли способ пополнить дорожный фонд

© Служба новостей «URA.RU»
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Штрафы за крупногабарит и перевес будут идти в дорожный фонд Фото:

Штрафы, взимаемые за перевозку тяжелых и крупногабаритных грузов, станут источником пополнения дорожного фонда Челябинской области. Изменения в соответствующий закон внесли депутаты областного заксобрания 28 сентября.

«В источники формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда области включаются доходы областного бюджета от штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. Законопроект не повлечет дополнительных расходов областного бюджета», — говорится в пояснительной записке к документу.

Принятые изменения закона позволят увеличить дорожный фонд региона. Ранее средства от штрафов поступали в областной бюджет и рассеивались там, теперь же они целенаправленно пойдут на ремонт и содержание дорог.

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Штрафы, взимаемые за перевозку тяжелых и крупногабаритных грузов, станут источником пополнения дорожного фонда Челябинской области. Изменения в соответствующий закон внесли депутаты областного заксобрания 28 сентября. «В источники формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда области включаются доходы областного бюджета от штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. Законопроект не повлечет дополнительных расходов областного бюджета», — говорится в пояснительной записке к документу. Принятые изменения закона позволят увеличить дорожный фонд региона. Ранее средства от штрафов поступали в областной бюджет и рассеивались там, теперь же они целенаправленно пойдут на ремонт и содержание дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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