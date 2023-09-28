Свердловчанам, напавшим на девушку из-за цвета волос, продлили арест

28 сентября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Двое каменцев останутся в СИЗО еще на три месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд в Каменске-Уральском (Свердловская область) продлил меру пресечения в виде заключения под стражу двум местным жителям — Михаилу Колмогорцеву и Руслану Шишигину, которые в августе бросили в фонтан девушку с голубыми волосами. Мужчины пробудут в СИЗО еще 3 месяца и 20 дней, Колмогорцев и Шишигин обвиняются по двум статьям: ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц). В начале августа они бросили в фонтан девушку с голубыми волосами и угрожали ей. Вскоре их задержали и поместили в СИЗО. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Суд в Каменске-Уральском (Свердловская область) продлил меру пресечения в виде заключения под стражу двум местным жителям — Михаилу Колмогорцеву и Руслану Шишигину, которые в августе бросили в фонтан девушку с голубыми волосами. Мужчины пробудут в СИЗО еще 3 месяца и 20 дней, Колмогорцев и Шишигин обвиняются по двум статьям: ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц). В начале августа они бросили в фонтан девушку с голубыми волосами и угрожали ей. Вскоре их задержали и поместили в СИЗО. Пострадавшая написала заявление в полицию.