На свердловчан, топивших девушку с голубыми волосами в фонтане, возбудили два новых дела

08 августа 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Двум нетрезвым жителям Каменска-Уральского не понравился цвет волос девушки и они бросили ее в фонтан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двое жителей Каменска-Уральского (Свердловская область), которые бросили в фонтан девушку из-за ее голубых волос и угрожали убийством, отправили в СИЗО на два месяца. Также в отношении подозреваемых возбудили два новых уголовных дела — из-за побоев и угрозы убийством, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Подозреваемые арестованы и будут содержаться под стражей в СИЗО Екатеринбурга два месяца. Помимо статьи 213 УК РФ „Хулиганство“, которая возбуждена в отношении всех участников нападения на девушку, сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП №23 Каменск-Уральского дополнительно возбуждено еще два уголовных дела в отношении ярых противников девушек с цветными волосами — по статье 116.1 ч.2 „Побои“, а также по статье 119 ч.1 УК РФ „Угроза убийством“. Расследование скандальной истории продолжается», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU писало, что в Каменске-Уральском двое нетрезвых мужчин напали на 18-летнюю девушку. Им не понравились ее голубые волосы. Девушку бросили в фонтан «Слоненок» во дворе дома по улице Строителей. После происшествия пострадавшая подала заявление в полицию. Хулиганы были задержаны.

Двое жителей Каменска-Уральского (Свердловская область), которые бросили в фонтан девушку из-за ее голубых волос и угрожали убийством, отправили в СИЗО на два месяца. Также в отношении подозреваемых возбудили два новых уголовных дела — из-за побоев и угрозы убийством, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Подозреваемые арестованы и будут содержаться под стражей в СИЗО Екатеринбурга два месяца. Помимо статьи 213 УК РФ „Хулиганство“, которая возбуждена в отношении всех участников нападения на девушку, сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП №23 Каменск-Уральского дополнительно возбуждено еще два уголовных дела в отношении ярых противников девушек с цветными волосами — по статье 116.1 ч.2 „Побои“, а также по статье 119 ч.1 УК РФ „Угроза убийством“. Расследование скандальной истории продолжается», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU писало, что в Каменске-Уральском двое нетрезвых мужчин напали на 18-летнюю девушку. Им не понравились ее голубые волосы. Девушку бросили в фонтан «Слоненок» во дворе дома по улице Строителей. После происшествия пострадавшая подала заявление в полицию. Хулиганы были задержаны.