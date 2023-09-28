«Аэрофлот»: регистрация в аэропортах затруднена из-за сбоя системы бронирования

Регистрация пассажиров в аэропортах затруднена из-за сбоя в системе Leonardo
Регистрация пассажиров в аэропортах, которые вылетают авиакомпанией «Аэрофлот», затруднена из-за массового сбоя. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании [Аэрофлот]», —
Обновлено в 13:57. «Аэрофлот» сообщил, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена.
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