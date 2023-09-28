«Аэрофлот»: регистрация в аэропортах затруднена из-за сбоя системы бронирования

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Пермская делегация в Кольцово и в Академическом. Екатеринбург , аэропорт, стойки регистрации
Регистрация пассажиров в аэропортах затруднена из-за сбоя в системе Leonardo Фото:

Регистрация пассажиров в аэропортах, которые вылетают авиакомпанией «Аэрофлот», затруднена из-за массового сбоя. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании [Аэрофлот]», — опубликовано сообщение на официальном сайте. В настоящий момент разрешается соответствующий вопрос. Также затруднена бронь авиакомпаниями «Победа» и «Россия». Система Leonardo внедрена более чем в 50 авиакомпаниях.

Обновлено в 13:57. «Аэрофлот» сообщил, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена.

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Регистрация пассажиров в аэропортах, которые вылетают авиакомпанией «Аэрофлот», затруднена из-за массового сбоя. Об этом сообщается на официальном сайте компании. «В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании [Аэрофлот]», — опубликовано сообщение на официальном сайте. В настоящий момент разрешается соответствующий вопрос. Также затруднена бронь авиакомпаниями «Победа» и «Россия». Система Leonardo внедрена более чем в 50 авиакомпаниях. Обновлено в 13:57. «Аэрофлот» сообщил, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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