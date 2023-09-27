Коммунисты выступили против поправок в законы ЯНАО

28 сентября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Фракция КПРФ проголосовала против поправок в законы ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коммунисты ЯНАО выступили против поправок в региональные законы о налоговых льготах, выборах и референдумах. Об этом заявила лидер фракции КПРФ Елена Кукушкина 28 сентября на заседании окружного Заксобрания. «Каждые полгода перед выборами изменяется законодательство. Раньше было достаточно предъявить паспорт, теперь это целый квест. От того что мы меняем, больше людей на выборы не приходит. Фракция КПРФ будет голосовать против», — заявила оппозиционер на заседании, эфир которого транслировался на сайте окружного Заксобрания. Фракция КПРФ также проголосовала против введения налоговых льгот для бизнеса. По вопросу предоставления налоговых льгот для бизнесменов позиция коммунистов состоит в том, что взносы в окружной бюджет предприятия должны выплачивать своевременно и в полном объеме. Даже призыв председателя регионального парламента Сергея Ямкина к внимательному прочтению документов, не сыграл роли. Коммунисты проголосовали против поправок в региональные законы.

Коммунисты ЯНАО выступили против поправок в региональные законы о налоговых льготах, выборах и референдумах. Об этом заявила лидер фракции КПРФ Елена Кукушкина 28 сентября на заседании окружного Заксобрания. «Каждые полгода перед выборами изменяется законодательство. Раньше было достаточно предъявить паспорт, теперь это целый квест. От того что мы меняем, больше людей на выборы не приходит. Фракция КПРФ будет голосовать против», — заявила оппозиционер на заседании, эфир которого транслировался на сайте окружного Заксобрания. Фракция КПРФ также проголосовала против введения налоговых льгот для бизнеса. По вопросу предоставления налоговых льгот для бизнесменов позиция коммунистов состоит в том, что взносы в окружной бюджет предприятия должны выплачивать своевременно и в полном объеме. Даже призыв председателя регионального парламента Сергея Ямкина к внимательному прочтению документов, не сыграл роли. Коммунисты проголосовали против поправок в региональные законы.