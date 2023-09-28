Названа причина сбоя системы бронирования авиабилетов

Ростех: на систему бронирования Leonardo идет массированная атака из-за рубежа
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В Ростехе сообщили, что Leonardo в ближайшее время начнет работу в штатном режиме Фото:

На систему бронирования Leonardo идет массированная DDoS-атака из-за границы. Об этом сообщили в Ростехе.

«Массированная DDoS-атака идет в настоящий момент на систему бронирования Leonardo из-за рубежа», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ближайшее время система бронирования начнет работу в штатном режиме.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что регистрация пассажиров в аэропортах, которые вылетают «Аэрофлотом» «Победой» и «Россией», затруднена из-за массового сбоя, передает «Национальная служба новостей». Система Leonardo подключена более чем к 50 авиакомпаниям.

Обновлено в 14:00. «Аэрофлот» сообщил, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена.

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На систему бронирования Leonardo идет массированная DDoS-атака из-за границы. Об этом сообщили в Ростехе. «Массированная DDoS-атака идет в настоящий момент на систему бронирования Leonardo из-за рубежа», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ближайшее время система бронирования начнет работу в штатном режиме. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что регистрация пассажиров в аэропортах, которые вылетают «Аэрофлотом» «Победой» и «Россией», затруднена из-за массового сбоя, передает «Национальная служба новостей». Система Leonardo подключена более чем к 50 авиакомпаниям. Обновлено в 14:00. «Аэрофлот» сообщил, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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