Названа причина сбоя системы бронирования авиабилетов

На систему бронирования Leonardo идет массированная DDoS-атака из-за границы. Об этом сообщили в Ростехе.
«Массированная DDoS-атака идет в настоящий момент на систему бронирования Leonardo из-за рубежа», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ближайшее время система бронирования начнет работу в штатном режиме.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что регистрация пассажиров в аэропортах, которые вылетают «Аэрофлотом» «Победой» и «Россией», затруднена из-за массового сбоя, передает «Национальная служба новостей». Система Leonardo подключена более чем к 50 авиакомпаниям.
Обновлено в 14:00. «Аэрофлот» сообщил, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена.
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