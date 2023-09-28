Названа причина сбоя системы бронирования авиабилетов Ростех: на систему бронирования Leonardo идет массированная атака из-за рубежа 28 сентября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 + В Ростехе сообщили, что Leonardo в ближайшее время начнет работу в штатном режиме Фото: Александр Мамаев © URA.RU На систему бронирования Leonardo идет массированная DDoS-атака из-за границы. Об этом сообщили в Ростехе. «Массированная DDoS-атака идет в настоящий момент на систему бронирования Leonardo из-за рубежа», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ближайшее время система бронирования начнет работу в штатном режиме. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что регистрация пассажиров в аэропортах, которые вылетают «Аэрофлотом» «Победой» и «Россией», затруднена из-за массового сбоя, передает «Национальная служба новостей». Система Leonardo подключена более чем к 50 авиакомпаниям. Обновлено в 14:00. «Аэрофлот» сообщил, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена. На систему бронирования Leonardo идет массированная DDoS-атака из-за границы. Об этом сообщили в Ростехе. «Массированная DDoS-атака идет в настоящий момент на систему бронирования Leonardo из-за рубежа», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ближайшее время система бронирования начнет работу в штатном режиме. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что регистрация пассажиров в аэропортах, которые вылетают «Аэрофлотом» «Победой» и «Россией», затруднена из-за массового сбоя, передает «Национальная служба новостей». Система Leonardo подключена более чем к 50 авиакомпаниям. Обновлено в 14:00. «Аэрофлот» сообщил, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям