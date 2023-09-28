Ректор Финансового университета назвал главный вызов для российской экономики

Ректор Прокофьев: РФ предстоит наладить логистику с новыми партнерами

28 сентября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Россия спланировала сбалансированный бюджет на ближайшие годы, сказал Станислав Прокофьев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Сейчас главным вызовом для российской экономики является экспорт и налаживание логистических цепочек. Об этом заявил в беседе с корреспондентом URA.RU на Московском финансовом форуме ректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Станислав Прокофьев. «Сказать, что до конца завершена адаптация экономики, наверное, будет пока преждевременным. Особенно это видно на уменьшении экспортных потоков, в первую очередь, от реализации углеводородов. Это решаемо, но не так быстро, как бы хотелось. Восстановление экспортно-импортного баланса, экспортного потенциала страны мне видится одним из самых серьезных вызовов. Это развитие инфраструктуры, соответствующим новым логистическим цепочкам, новым возможностям, новым кооперациям между стран», — сказал Станислав Прокофьев. По его словам, Россия находится на этапе адоптации к новым вызовам перед экономикой. «Формируются новые логистические цепочки, новые технологии расчетов, резко увеличилась доля юаней в международных расчетах, что является логичным. Бюджетная система к вызовам адаптировалась. Бюджет, действительно, сбалансированный и отражает текущие реалии. Его структура расходов естественно сдвинулась в сторону увеличения объемов в плане обеспечения безопасности государства. При этом все социальные обязательства в бюджете запланированы и будут выполнены в полном объеме», — подчеркнул профессор. Московский финансовый форум (МФФ) проходит 28 сентября 2023 года. Главной темой мероприятия является российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сейчас главным вызовом для российской экономики является экспорт и налаживание логистических цепочек. Об этом заявил в беседе с корреспондентом URA.RU на Московском финансовом форуме ректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Станислав Прокофьев. «Сказать, что до конца завершена адаптация экономики, наверное, будет пока преждевременным. Особенно это видно на уменьшении экспортных потоков, в первую очередь, от реализации углеводородов. Это решаемо, но не так быстро, как бы хотелось. Восстановление экспортно-импортного баланса, экспортного потенциала страны мне видится одним из самых серьезных вызовов. Это развитие инфраструктуры, соответствующим новым логистическим цепочкам, новым возможностям, новым кооперациям между стран», — сказал Станислав Прокофьев. По его словам, Россия находится на этапе адоптации к новым вызовам перед экономикой. «Формируются новые логистические цепочки, новые технологии расчетов, резко увеличилась доля юаней в международных расчетах, что является логичным. Бюджетная система к вызовам адаптировалась. Бюджет, действительно, сбалансированный и отражает текущие реалии. Его структура расходов естественно сдвинулась в сторону увеличения объемов в плане обеспечения безопасности государства. При этом все социальные обязательства в бюджете запланированы и будут выполнены в полном объеме», — подчеркнул профессор. Московский финансовый форум (МФФ) проходит 28 сентября 2023 года. Главной темой мероприятия является российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации.