В Тюменской области депутат на тракторе задавил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Свердловской области. Арамашево, Нижняя Синячиха, Алапаевск, сено, деревня, лето, сельскохозяйственная техника, сельская местность, сельхозтехника, село нижняя синячиха, заготовка сена, работа на селе
Смертельный наезд трактора на ребенка произошел в Ярковском районе Фото:

В селе Чечкино Ярковского района Тюменской области 24 сентября тракторист привез сено в домохозяйство и совершил наезд на несовершеннолетнего, ребенок погиб. По данным источников URA.RU за рулем трактора был депутат думы сельского поселения. Факт наезда со смертельным исходом подтвердили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«За рулем трактора, который 24 сентября задавил ребенка в Чечкино, находился депутат думы Староалександровского сельского поселения Ярковского муниципального района от партии „Единая Россия“. Мальчик погиб», — сообщил URA.RU источник.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области агентству подтвердили сам факт наезда на ребенка. Там отметили, что ЧП произошло во дворе частного дома.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области рассказали, что на место была вызвана скорая помощь. По прибытию медики констатировали смерть пациента.

Источник URA.RU в правоохранительных органах Ярковского района сообщил, что по факту несчастного случая возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Редакция направила запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области, ответ ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Чечкино Ярковского района Тюменской области 24 сентября тракторист привез сено в домохозяйство и совершил наезд на несовершеннолетнего, ребенок погиб. По данным источников URA.RU за рулем трактора был депутат думы сельского поселения. Факт наезда со смертельным исходом подтвердили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. «За рулем трактора, который 24 сентября задавил ребенка в Чечкино, находился депутат думы Староалександровского сельского поселения Ярковского муниципального района от партии „Единая Россия“. Мальчик погиб», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области агентству подтвердили сам факт наезда на ребенка. Там отметили, что ЧП произошло во дворе частного дома. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области рассказали, что на место была вызвана скорая помощь. По прибытию медики констатировали смерть пациента. Источник URA.RU в правоохранительных органах Ярковского района сообщил, что по факту несчастного случая возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Редакция направила запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...