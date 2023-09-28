В Тюменской области депутат на тракторе задавил ребенка

Смертельный наезд трактора на ребенка произошел в Ярковском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Чечкино Ярковского района Тюменской области 24 сентября тракторист привез сено в домохозяйство и совершил наезд на несовершеннолетнего, ребенок погиб. По данным источников URA.RU за рулем трактора был депутат думы сельского поселения. Факт наезда со смертельным исходом подтвердили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«За рулем трактора, который 24 сентября задавил ребенка в Чечкино, находился депутат думы Староалександровского сельского поселения Ярковского муниципального района от партии „Единая Россия“. Мальчик погиб», — сообщил URA.RU источник.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области агентству подтвердили сам факт наезда на ребенка. Там отметили, что ЧП произошло во дворе частного дома.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области рассказали, что на место была вызвана скорая помощь. По прибытию медики констатировали смерть пациента.

Источник URA.RU в правоохранительных органах Ярковского района сообщил, что по факту несчастного случая возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Редакция направила запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области, ответ ожидается.